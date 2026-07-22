От пышных банкетов к отпуску вдвоём: Молодожёны бросились менять свадебные традиции

Почти каждый второй россиянин предпочёл бы отправиться в путешествие вместо классического празднования свадьбы, показал опрос сервиса бронирования «Островок». Исследование, которое есть в распоряжении Life.ru, выявило, что 46% опрошенных считают медовый месяц важнее самой церемонии, а ещё 42% хотели бы совместить и свадьбу, и путешествие. Лишь 9% россиян считают, что главная цель — собрать близких на торжестве, а 3% вообще не придают значения ни свадьбе, ни поездке.

Семейное положение сильно влияет на предпочтения. Среди тех, кто только планирует вступление в брак, 52% хотят совместить оба формата, а 48% отдали бы предпочтение только путешествию. Те, кто уже пережил полноценное торжество, чаще ориентируются на практичность: половина опрошенных предпочла бы поездку вместо праздника, 42% объединили бы оба события и лишь 8% остались бы при мысли о семейном сборе. Наиболее ярко в пользу путешествий высказались пары, которые ранее ограничивались лишь регистрацией брака: 68% считают, что отдых вдвоём ценнее торжества.

Фото © Предоставлено Life.ru

Интересно, что традиционное представление о женщинах как сторонницах пышных церемоний оказалось неверным. Напротив, 49% женщин выбирают только регистрацию и поездку, тогда как среди мужчин этот показатель составил 29%. Большая свадьба без путешествия привлекает лишь 8% женщин против 11% мужчин.

Возраст также играет роль. Чем старше респонденты, тем выше склонность выбирать поездку как главное событие. В группе 18–24 года формат «только регистрация + путешествие» поддерживает 21%, среди 35–44 лет — 52%, а в возрасте 45–54 лет — уже 65%.

Фото © Предоставлено Life.ru

Основные мотивы выбора путешествия: 53% ценят новые эмоции и впечатления, 48% хотят оставить воспоминания на долгий срок, 45% считают это более рациональной тратой средств, а 24% избегают стресса подготовки торжества. Личные желания играют не меньшую роль: 43% хотят провести время с партнёром, 36% — отправиться в давно желаемое место, 32% — сделать приятное себе, а 29% признаются, что вообще не любят масштабные мероприятия.

«Что касается медового месяца, туристы выбирают разнообразные направления: кто-то отправляется на зарубежные и российские пляжные курорты, кто-то исследует новые города и пробует местную кухню, а кто-то выбирает горы для уединения на природе. При этом подбирают жильё под каждый стиль поездки: от уютных апартаментов и бутик-отелей до вилл с личным выходом к пляжу», — пояснила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.