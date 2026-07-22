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22 июля, 09:21

Песков: Участие России в саммите G20 в США будет на высоком уровне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxx-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxx-Studio

Россия планирует принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Соединённых Штатах на высоком уровне. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможном присутствии главы государства Владимира Путина на встрече лидеров G20. В беседе с журналистами он подчеркнул, что в любом случае российское участие будет эффективным и деятельным.

«В любом случае наше участие в саммите будет на высоком уровне, эффективным и деятельным», — ответил он.

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Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что Вашингтон заинтересован в присутствии Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Майами. По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что считает участие главы российского государства полезным, и аналогичный сигнал Москве передаёт команда шерпы США. Встреча лидеров запланирована на 14–15 декабря.

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Юлия Сафиулина
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