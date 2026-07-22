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22 июля, 09:22

Песков: Персональное приглашение Путину на саммит G20 не требуется

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отдельного личного приглашения для участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в США не требуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Отвечая на вопрос, поступало ли официальное приглашение и звонил ли по этому поводу глава США Дональд Трамп, представитель Кремля напомнил, что Соединённые Штаты в этот раз выступают и председателем, и принимающей стороной. По его словам, при таком формате персональные приглашения по сути не нужны.

Песков пояснил, что если страна проводит встречу уровня «Большой двадцатки», то к участию заранее ждут делегации всех государств. При этом каждое из них само определяет, на каком уровне направит своих представителей.

Шерпа России рассказал, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами
Шерпа России рассказал, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что в Вашингтоне хотят видеть Владимира Путина на саммите G20, который пройдёт 14–15 декабря в Майами. По его словам, Дональд Трамп несколько раз публично называл участие российского президента полезным, а аналогичный сигнал Москве передаёт команда американского шерпы.

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Вероника Бакумченко
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