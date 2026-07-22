Песков: Персональное приглашение Путину на саммит G20 не требуется

Отдельного личного приглашения для участия российского лидера Владимира Путина в саммите G20 в США не требуется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Отвечая на вопрос, поступало ли официальное приглашение и звонил ли по этому поводу глава США Дональд Трамп, представитель Кремля напомнил, что Соединённые Штаты в этот раз выступают и председателем, и принимающей стороной. По его словам, при таком формате персональные приглашения по сути не нужны.

Песков пояснил, что если страна проводит встречу уровня «Большой двадцатки», то к участию заранее ждут делегации всех государств. При этом каждое из них само определяет, на каком уровне направит своих представителей.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что в Вашингтоне хотят видеть Владимира Путина на саммите G20, который пройдёт 14–15 декабря в Майами. По его словам, Дональд Трамп несколько раз публично называл участие российского президента полезным, а аналогичный сигнал Москве передаёт команда американского шерпы.