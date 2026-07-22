В эфире шотландского радио прозвучала песня Владимира Высоцкого

Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире шотландской радиостанции 3TFM. Об этом сообщил ведущий Эл Маккей, опубликовав плейлист передачи Real Mckay у себя в социальных сетях.

В ротации вместе с Высоцким звучали композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж, а также группы Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Песня была написана Высоцким в 1975 году для фильма Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда». В тексте раскрываются темы честной жизни лесных разбойников, верности друзьям и борьбы с несправедливостью. Баллада создавалась на Рижской киностудии вместе с другими песнями поэта, но в финальную версию фильма они не вошли из-за цензуры. Со временем композиции получили широкое признание и стали значимой частью истории советского кино. Основная идея «Баллады о вольных стрелках» — ценности свободы, достоинства и противостояния несправедливости.

Ранее французская актриса и певица Марина Влади, бывшая жена Высоцкого, передала Росархиву их любовную переписку с просьбой не публиковать письма при её жизни. Документы касаются личной жизни поэта и актёра. Соблюдение «права на тайну личной жизни» является стандартной практикой при работе с архивными материалами. Марине Влади сейчас 87 лет.