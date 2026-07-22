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22 июля, 15:01

Суд продлил арест эскортнице Лекси по делу о сливе интимных фото с Гогунским

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kristina_lexi7

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kristina_lexi7

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшей девушке Паши Техника, эскортнице Лекси (Тине Романовой) после слива интимных фото с актёром Виталием Гогунским. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суд продлил арест эскортнице Лекси по делу о сливах интимных фото в Гогунским. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Мещанский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 28 августа 2026 года в отношении Романовой Тины Мурадовны», — указано в сообщении.

400 тысяч за ночь: Бывшая Паши Техника была содержанкой половины футболистов «Зенита»
400 тысяч за ночь: Бывшая Паши Техника была содержанкой половины футболистов «Зенита»

Ранее стало известно о конфликте между актёром Виталием Гогунским и Кристиной Лекси. Поводом для разбирательства стала публикация в интернете интимных материалов с участием артиста. В обращении он указал, что кадры были распространены без его согласия, а также выразил претензии к содержанию. Позже девушку задержали.

Кристина Лекси — блогерша, эскорт-модель и начинающая певица, получившая широкую известность весной 2025 года как последняя девушка рэпера Паши Техника, с которым она познакомилась в феврале того же года. До скандальной славы она работала в сфере эскорта в Москве, брала за свои услуги до 400 тысяч рублей за ночь и тратила около миллиона рублей в месяц на поддержание внешности и уход. Её жизнь кардинально изменилась после смерти Паши Техника в Таиланде 4 апреля, после которой его бывшая жена Ева Карицкая обвинила Кристину в бездействии. Используя внезапную медийную известность, Лекси запустила собственное шоу «Без купюр», музыкальную карьеру и стала активно вести блоги, однако в мае 2026 года она была арестована в Москве по делу о незаконном обороте порнографических материалов группой лиц в интернете.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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