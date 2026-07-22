Дайджест значимых региональных событий на 22 июля

Нефть и капитал

Дональд Трамп заявил, что США готовы принять меры при попытке йеменских хуситов заблокировать Саудовскую Аравию с моря. Кроме того, политик вновь допустил удар по объектам Ирана, которые считаются связанными с его ядерной программой, пишет oilcapital.ru. Одновременно в Красном море два танкера с нефтью сменили маршрут, что может привести к более долгим поставкам в Азию.

Ставропольский край

После атаки дронов в Ставропольском крае произошло возгорание логистического комплекса Wildberries. В Невинномысске ввели локальный режим ЧС; пять человек получили ранения, одного из них госпитализировали, пишет newstracker.ru. На месте работают более 100 специалистов, десятки единиц техники и пожарная авиация.

Республика Удмуртия

С начала 2026 года специалисты Роспотребнадзора исследовали в Удмуртии свыше 6 тыс. проб питьевой воды, из которых 375 не соответствовали установленным требованиям. В большинстве случаев нарушения касались санитарно-химических показателей, пишет udm-info.ru. Контролирующее ведомство возбудило 93 административных дела, работа 19 объектов была временно прекращена.

Ростовская область

Суд постановил арестовать мужчину, который устроил перестрелку в центре Ростова-на-Дону, пишет rostovgazeta.ru. У подозреваемого конфисковали автомобиль, использованный для бегства с места инцидента. Ему вменяют хулиганство с применением оружия, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Республика Татарстан

Около 7 тыс. жителей и гостей Казани стали участниками крестного хода, посвященного Казанской иконе Божией Матери, сообщает inkazan.ru. Маршрут пролегал от Кремля через центральную часть города до Богородицкого монастыря. Патриарх Кирилл провел там литургию и освятил отреставрированный храм Николы Тульского. Из-за мероприятия движение в Казани частично перекрывали.

Волгоградская область

На 22 июля в Волгограде прогнозируется сильная жара до +34+34+34–+38+38+38 градусов, местами ожидаются дожди. В течение ближайших дней высокие температуры будут сопровождаться грозами, сообщает novostivolgograda.ru. По информации ЦГМС, 232323–242424 июля столбики термометров вновь могут достичь +38+38+38 градусов, а ветер при грозах разгонится до 151515–202020 м/с. В области продолжает действовать предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Нижегородская область

Представители Нижегородской станции аэрации не признали выводы Росприроднадзора о 12 выявленных нарушениях, пишет newsnn.ru. В АО «ОКО» заявили, что часть претензий устранена, а остальные оспариваются в суде. Также компания выразила несогласие с расчетами платежа за ущерб природе и объяснила отдельные превышения попаданием стоков промышленных предприятий.

Свердловская область

В Сысертском округе из-за паводка обрушился мост в Никольском, а газорегуляторный пункт в Кашино оказался подтоплен, сообщает tagilcity.ru. Население эвакуируют в пункт временного размещения, который организовали в техникуме «Родник». Сотрудники профильных служб проверяют газовое оборудование и анализируют угрозы для бесперебойного снабжения.

Оренбургская область

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, потребовал предоставить доклад по уголовному делу о нападении беспризорных собак на женщину с малолетней дочерью в Ясном, пишет 56orb.ru. В июле на детской площадке агрессивные животные атаковали местную жительницу и ребенка. Мать смогла отогнать собак, предотвратив тяжелые последствия.

Тюменская область

В Тюмени резко увеличился спрос на бутилированную воду после жалоб жителей на неприятный запах воды из крана. В некоторых магазинах покупатели быстро разбирают воду в больших бутылках, а возле автоматов с очищенной водой возникают очереди, пишет nashgorod.ru. В торговых сетях заявляют, что нехватки воды нет и логистика поставок не нарушена.

Омская область

Почти 15 тыс. доз вакцины от энцефалита закупят для Омской области. Как пишет gorod55.ru, поставку детской вакцины обеспечит московская компания «Эпидбиомед-импекс». Согласно контрактной документации, до 30 сентября регион должен получить 14 790 доз препарата. Бюджету области закупка обойдется в 6,9 млн рублей.

Карелия

Судебный процесс по делу о пожаре в Доме горного начальника, случившемся 5 марта, начался в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru. Центр охраны ОКН республики добивается, чтобы подрядная организация провела консервацию исторического здания. Подрядчик утверждает, что соблюдал нормы безопасности. Слушание перенесли на 12 августа.

Приморский край

В водах у побережья Приморья летом 2026 года фиксируют появление акул — от острова Путятина до Находки. Причиной ученые называют раннее потепление воды, а также миграцию тунца, скумбрии и сардины, пишет vostokmedia.com. В Японском море обитают от 121212 до 151515 видов акул, включая мако, но у зон купания они появляются нечасто. Эксперты не считают ситуацию аномальной, однако советуют людям не пренебрегать мерами осторожности.

Башкирия

Прокуратура Башкортостана нашла грубые нарушения при подготовке проекта освоения 81 гектара в Ленинском районе Уфы. Землю, расположенную между улицами Рижской, Деревенской переправой и рекой Белой, предполагалось застроить жилыми домами, тремя детсадами и двумя школами, пишет Mkset.ru. Проверка показала, что территория для соцобъектов не отвечает нормативам по размеру, а железнодорожная инфраструктура, проходящая через участок, не была отражена в проекте. Строительную инициативу приостановили.

Краснодарский край

Краснодарский край 22 июля оказался под массированной атакой украинских БПЛА. В Армавире погиб сотрудник промышленного предприятия. В Краснодаре обломки одного из дронов упали на склад Wildberries и спровоцировали масштабный пожар. Как пишет kubanpress.ru, число пострадавших достигло 10 человек: троих в тяжелом состоянии отправили в стационар, еще одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, шестерым помощь оказали на месте. Повреждены также два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской.

Хабаровский край

Владимир Путин продлил безвизовый въезд китайских граждан в Россию до завершения 2027 года, пишет transsibinfo.com. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил решение как стратегическое для приграничного субъекта: оно должно создать новые возможности для туристической отрасли и деловых связей. Благовещенск продолжит развиваться как крупная площадка сотрудничества с КНР. В городе уже действуют набережная, Дом дружбы и Космопарк, в планах находятся пятизвездочный отель и экспо-центр. Мост через Амур и канатная дорога Благовещенск — Хэйхэ стали символами партнерства двух стран.

Новосибирск

Кировский районный суд Новосибирска 21 июля заключил под стражу Александра Кирьянова. Его обвиняют в нападении на работницу скорой помощи с использованием овчарки, пишет atas.info. По данным следствия, мужчина отдал собаке команду атаковать прибывшего на вызов медика. Женщина получила множественные телесные повреждения.

Челябинская область

Президент Владимир Путин присвоил челябинке Наталье Куприной звание «Мать-героиня», пишет kursdela.biz. Это высшая почетная награда страны для многодетных матерей. Вместе с мужем Сергеем Наталья вырастила 11 детей — семь сыновей и четырех дочерей. У супругов насчитывается 18 внуков. В профильном областном министерстве отметили, что семья Куприных сохраняет традиции воспитания и активно поддерживает детей и внуков.

ХМАО

Тяжелораненый лось прошел по дворам Нижневартовска, а затем погиб возле дома на улице Ленина, пишет muksun.fm. Местные жители сообщили, что животное повредило живот при прыжке через школьное ограждение. После полученной травмы лось дошел до двора жилого дома, где позже нашли его тело.

Красноярский край

Въезд автомобилей туристов в красноярский национальный парк «Столбы» закрыли без возможности проезда, сообщает prmira.ru. За шлагбаум на улице Свердловской будут пропускать только работников парка и машины экстренных служб. Ограничения введены на дороге к Центральным Столбам до кордона Лалетино. Ранее шлагбаум закрывали только в выходные дни, теперь запрет стал постоянным.

Белгородская область

Должность мэра в Белгороде перестанет существовать, пишет bel.ru. Городские власти внесли изменения в документы, регулирующие деятельность администрации, после обновления федерального законодательства. Термин «мэр» исключат из официального наименования поста. Руководителя будут называть главой администрации города Белгорода.

Пермский край

Шеф-повар заведения White Hall в Перми предстанет перед судом из-за массового отравления на школьных выпускных, сообщает properm.ru. Годом ранее одиннадцатиклассники нескольких городских школ заболели сальмонеллезом после праздничных закусок. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которое по неосторожности повлекло массовое заболевание.

Санкт-Петербург (Росбалт)