СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажному дому в Ялте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотников по гражданским объектам в Крыму. Информация об этом появилась в официальном сообщении ведомства.

Как отметили в СК, 22 июля вооружённые формирования Украины атаковали юго-восточное побережье полуострова Крым с применением дронов. Целями стали населённые пункты в городском округе Ялта.

Удары пришлись по жилым домам и объектам электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Падение летательных аппаратов также спровоцировало лесные пожары на прилегающей территории.

Предварительно известно о 17 пострадавших жителях многоквартирного дома в Ялте. В ведомстве подчеркнули, что сведения о количестве потерпевших ещё уточняются.

На местах происшествий сейчас работает следственная группа. Специалисты собирают улики, фиксируют доказательства и выясняют все детали случившегося.

Действия украинских военнослужащих квалифицированы по статье 205 УК РФ. Следственный комитет намерен дать жёсткую правовую оценку очередному преступлению Киева против гражданского населения.