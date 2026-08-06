От свадьбы до роддома: Как Москва помогает на пути к родительству

Время ожидания малыша наполнено счастливыми хлопотами, но вместе с ними приходят и новые заботы. Московские власти стараются облегчить жизнь будущих родителей. Горожанам доступен широкий набор социальных возможностей и удобных онлайн-инструментов. В поликлиниках и больницах столицы можно проверить здоровье репродуктивной системы и при необходимости пройти курс лечения. Женские консультации и родильные дома обеспечивают наблюдение за состоянием будущей мамы и появившегося на свет крохи.

Быстро получать положенную помощь удаётся за счёт продуманной цифровой среды. Электронные платформы дают возможность удалённо записываться к специалистам, открывать итоги анализов, знакомиться с врачебными предписаниями и контролировать лечение в стационаре. Такой подход заметно бережёт время и душевные силы обоих родителей.

Оценка репродуктивного потенциала

Столичным парам, задумывающимся о пополнении, предлагают пройти специальное обследование. Оно рассчитано на москвичей 18–49 лет с полисом ОМС. Женщины обращаются в свои консультации, а мужчины — в обычные городские поликлиники. Сначала будущих родителей осматривают врачи-специалисты, затем им выдают направление на скрининг. Это тестирование выявляет скрытые проблемы в работе репродуктивных органов. По его завершении пациенты получают подробный разбор ситуации. Если есть потребность, их сразу запишут на дальнейшую диагностику.

У жительниц столицы есть возможность стать участницами проекта «Стану мамой». Эта бесплатная инициатива помогает обдуманно подойти к рождению ребёнка. Она предназначена для женщин 25–39 лет, а при особых врачебных показаниях — и для девушек от 18 до 24. Участницам бесплатно делают забор крови на антимюллеров гормон (АМГ). Этот маркер отражает овариальный резерв, то есть оставшееся количество яйцеклеток. Обнаружив низкий АМГ, пациентку позовут в центр женского здоровья или на консультацию. Там доктор определит стратегию действий и даст персональные советы. Например, порекомендует применить вспомогательные репродуктивные технологии: криоконсервацию биоматериала, чтобы родить малыша позже. По этой же программе доступно экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также преимплантационная генетическая диагностика. Она требуется, чтобы минимизировать риск наследования ребёнком тяжёлых недугов.

Когда диагноз «бесплодие» подтверждён, в Москве выстроен чёткий маршрут получения помощи, рассчитанный на срок до года. Сюда включено комплексное обследование пары, поиск факторов, мешающих зачатию, и терапия. Если возникает необходимость, женщину направят в специализированную клинику, где ей могут порекомендовать бесплатно сделать ЭКО.

Наблюдение за будущей мамой

Также в столице действует обновлённая система акушерско-гинекологического сопровождения. Суть её в том, чтобы вести женщину без перерывов: от первых мыслей о ребёнке и наступления беременности до самих родов и послеродового восстановления. Консультации, роддома и больницы объединены в один цифровой контур, поэтому любой наблюдающий врач видит всю историю пациентки.

Вдобавок Москва продолжает открывать центры женского здоровья. Сегодня их 17. Это современные медучреждения с обширным диагностическим арсеналом. Прийти туда может женщина в любом возрасте — чтобы оценить своё состояние, подготовиться к беременности и оставаться под опекой знакомого доктора до дня рождения младенца.

Отслеживать самочувствие беременных врачам помогает электронный инструмент «Регистр беременных», встроенный в ЕМИАС. Он сам сопоставляет результаты осмотров и тестов, подсвечивая специалистам вероятные угрозы и отклонения.

Фото © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Когда беременность и роды протекают с осложнениями, на подмогу приходит Городской акушерский дистанционный координационный центр. Туда стекаются ключевые данные о женщинах. Умные алгоритмы анализируют возраст, перенесённые болезни, свежие аналитические показатели и прочие сведения, чтобы вычислить риск патологий. Это позволяет врачам моментально уделить повышенное внимание тем, кто остро в нём нуждается.

Получается, что Москва выстраивает целостный путь сопровождения семьи. Женщинам предлагают проверить, а когда нужно — сберечь свой репродуктивный запас, пройти диагностику и лечение бесплодия, применить технологии ВРТ, спокойно выносить ребёнка и получить квалифицированную помощь непосредственно в родах и сразу после них.

Помощь онлайн — просто и без лишних движений

Всё, что связано с рождением и здоровьем ребёнка, собрано в одном городском суперразделе. Там родители найдут инструкции: как оформить полис, записаться к педиатру, вызвать врача на дом, прикрепиться к детской поликлинике или открыть доступ к электронной медкарте малыша.

Пошаговые подсказки для будущих мам и пап доступны в тематических блоках на столичном портале. Один раздел объясняет, как получить страховку, прикрепиться к поликлинике и попасть к нужному специалисту. Другой — помогает зарегистрировать брак, подготовиться к зачатию, оформить свидетельство о рождении и получить материнский капитал. Там же работает навигатор свадебных площадок: он позволяет выбрать ЗАГС или выездную локацию по стилю, музыке, дате, близости к метро и числу гостей, а затем сразу подать заявление.

Прикрепиться к взрослой или детской поликлинике, записаться к врачу, отменить или перенести визит тоже можно удалённо. Для этого достаточно городского портала, привычных мобильных сервисов или инфоматов в холлах медучреждений (понадобится полис ОМС, карта москвича или её цифровой дубликат).

Электронная медкарта хранит всю историю здоровья женщины: заключения врачей, результаты анализов и исследований, данные о прививках. Полная учётная запись на портале открывает доступ к карте без лишних заявлений, а при подтверждённом профиле родителей автоматически становятся видны и детские медкарты.

Мамам, вставшим на учёт до 20 недель, выпускают карту москвича. С ней действуют скидки в магазинах-партнёрах, аптеках и кафе, удобнее входить к врачу через инфомат и брать книги в библиотеках.