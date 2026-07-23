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23 июля, 04:27

Тело мужчины со следами побоев нашли в пруду парка «Царицыно» на юге Москвы

«Царицыно». Обложка © «Мос.Фото»

«Царицыно». Обложка © «Мос.Фото»

В московском парке «Царицыно» из Борисовского пруда достали тело мужчины с признаками избиения. На погибшем были обнаружены ссадины и следы ударов, сообщает SHOT.

Тело заметили в воде около 04:00. Мужчина был одет в спортивные штаны и красную футболку. Примерно через час его удалось вытащить на берег. По предварительным данным, смерть может быть связана с криминалом. Сейчас на месте работают следователи.

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Ранее спасатели нашли тела мужчины и женщины, пропавших 19 июля во время похода на байдарках по реке Тихой в Ленинградской области. В поисковой операции участвовал отряд аварийно-спасательной службы Приозерска. МЧС не уточнило, где именно спасатели нашли погибших.

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Тимур Хингеев
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