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23 июля, 08:09

Петербуржец угнал «Шкоду» с ключами в замке и отделался штрафом в 30 тыс. рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель Петербурга угнал автомобиль «Шкода Рапид», в замке зажигания которого оставались ключи. Красногвардейский районный суд признал его виновным в неправомерном завладении транспортом без цели хищения, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошёл 19 октября прошлого года возле одного из домов по Заневскому проспекту. Фигурант проник в салон, завёл иномарку и уехал, бросив её позже на улице Коммуны, выяснил телеканал «Санкт-Петербург».

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, хотя по закону грозило до пяти лет колонии.

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Юрий Лысенко
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