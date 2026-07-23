Петербуржец угнал «Шкоду» с ключами в замке и отделался штрафом в 30 тыс. рублей

Житель Петербурга угнал автомобиль «Шкода Рапид», в замке зажигания которого оставались ключи. Красногвардейский районный суд признал его виновным в неправомерном завладении транспортом без цели хищения, сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошёл 19 октября прошлого года возле одного из домов по Заневскому проспекту. Фигурант проник в салон, завёл иномарку и уехал, бросив её позже на улице Коммуны, выяснил телеканал «Санкт-Петербург».

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, хотя по закону грозило до пяти лет колонии.

Ранее Life.ru рассказывал, как в британском Кембридже налётчики угнали экскаватор и вырвали им вмонтированный в стену банкомат с десятками тысяч фунтов. Спецтехнику подогнали к офису ночью, оторвали устройство, погрузили в багажник легковушки и скрылись. Всё действо совершила группа в масках.