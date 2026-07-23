Военный вертолёт разбился в Чехии, информации о выживших нет

Военный вертолёт потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой в Чехии. Об этом сообщила Армия Республики.

По данным ведомства, авария произошла на территории 22-й авиабазы ВВС. На борту вертолёта Venom находились пять военнослужащих.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о состоянии членов экипажа и возможных причинах аварии пока нет.

UH-1Y Venom («Супер Хьюи») — это двухмоторный многоцелевой вертолёт среднего класса с четырёхлопастным несущим винтом. Созданный компанией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США в рамках программы модернизации H-1, он является одной из последних моделей обширного семейства «Хьюи». В соответствии с фонетическим алфавитом НАТО машина также известна под прозвищем Yankee. Первый полёт совершил в 2001 году, эксплуатироваться начал в 2008-м.