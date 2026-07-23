Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:35

Военный вертолёт разбился в Чехии, информации о выживших нет

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Военный вертолёт потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой в Чехии. Об этом сообщила Армия Республики.

По данным ведомства, авария произошла на территории 22-й авиабазы ВВС. На борту вертолёта Venom находились пять военнослужащих.

В Саудовской Аравии разбился вертолёт нефтяного гиганта, погибли 14 человек
В Саудовской Аравии разбился вертолёт нефтяного гиганта, погибли 14 человек

На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о состоянии членов экипажа и возможных причинах аварии пока нет.

UH-1Y Venom («Супер Хьюи») — это двухмоторный многоцелевой вертолёт среднего класса с четырёхлопастным несущим винтом. Созданный компанией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США в рамках программы модернизации H-1, он является одной из последних моделей обширного семейства «Хьюи». В соответствии с фонетическим алфавитом НАТО машина также известна под прозвищем Yankee. Первый полёт совершил в 2001 году, эксплуатироваться начал в 2008-м.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Чехия
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar