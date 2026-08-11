Шезлонги, теневые навесы и бассейны: На юго-западе Москвы открыли два новых пляжа

На юго-западе Москвы у Черневских и Ясеневских прудов появились благоустроенные места для купания. В этом сезоне для горожан подготовили 15 зон отдыха у воды, оформленных по современному стандарту комфорта.

Каскад Ясеневских прудов — Верхний, Средний и Нижний — расположен в районе Ясенево на улице Паустовского. Их история восходит к середине XVIII века: они были частью старинной усадьбы Ясенево. В 1960 году территория вошла в состав Москвы, и при застройке района в 1970-х пруды сохранили.

Планировке пляжей предшествовало полное обновление самих водоёмов. У Ясеневских прудов места для отдыха соорудили прямо над водой. Это небольшие террасы на сваях, которые полукругом уходят в берег. Деревянные настилы проложили на северо-западной стороне Верхнего пруда, юго-западной — Среднего и южной — Нижнего. Около Верхнего водоёма сосредоточили главные удобства: раздевалки, душевые, кафе. Возле Среднего поставили навесы и лежаки. На Нижнем пруду зону отдыха спрятали в зелени, там теперь висят качели, стоят столики со скамейками для чтения и игр. Привели в порядок и соседние площадки: для малышей и воркаута.

Каскад Черневских прудов (Большой, Нижний и Верхний) расположен в ландшафтном парке «Южное Бутово». Они появились здесь более 250 лет назад благодаря слиянию рек Корюшки и Лазаревки. Первое упоминание встречается в описании села Чернево 1770-х годов: «…три пруда на овраге, в них рыба: караси и лини».

На восточном берегу специалисты увеличили два старых пляжа, а рядом со спорткомплексом «Изумрудный» создали ещё два пространства. В сумме они занимают свыше 11 тысяч квадратных метров. Южный участок получил просторные пирсы-террасы, расширив линию песка. На нём смонтировали 38 теневых навесов, расставили свыше 500 шезлонгов и складные зонтики, построили павильон с раздевалками, душевыми, санузлами, кафе и медпунктом. Северная зона, напротив большого круга, вместила два плавательных бассейна с подогревом воды (размер каждого — 19 на 5,5 метра, глубина — 1,5 метра). Они оснащены современными системами фильтрации и ультрафиолетовой очистки. Дополнили обстановку кабинками для переодевания и пляжной мебелью. В вечернее время прибрежную территорию украшает архитектурно-художественная подсветка. Общая протяжённость пляжной линии превысила 500 метров, одновременно здесь могут отдыхать около полутысячи человек.