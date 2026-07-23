Коктейль из алкоголя и запрещёнки в крови: Саудовского принца нашли мёртвым в роскошном отеле в Лондоне
Telegraph: В Лондоне найден мертвым саудовский принц Абдулла бин Фахад Аль Сауд
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Тело 29-летнего саудовского принца обнаружили в элитном лондонском отеле в ноябре прошлого года. Детали трагедии раскрыла газета Telegraph со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
Трагический инцидент произошёл в районе Кенсингтон. Уборщик нашёл монаршую особу без признаков жизни в ванной комнате дорогого номера гостиницы Marriott.
Погибшим оказался дальний родственник короля Салмана. Его полное имя — Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. По информации издания, он приходился потомком прапрадеда действующего монарха.
Вскрытие не выявило у покойного хронических болезней. Специалисты установили, что летальный исход наступил из-за остановки сердца, спровоцированной взаимодействием алкоголя и наркотических веществ.
Сообщается, что экспертиза обнаружила в крови умершего коктейль из спиртного и запрещённых препаратов. Как выяснилось в суде, мужчина страдал зависимостью от алпразолама и выпивки.
За три месяца до случившегося он проходил терапию в одной из частных клиник Лондона. Отмечается, что лечение было направлено на борьбу с его пагубными привычками.
Слушания по этому делу продолжаются. Обстоятельства, предшествовавшие попаданию веществ в организм принца, устанавливаются.
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