Коктейль из алкоголя и запрещёнки в крови: Саудовского принца нашли мёртвым в роскошном отеле в Лондоне

Тело 29-летнего саудовского принца обнаружили в элитном лондонском отеле в ноябре прошлого года. Детали трагедии раскрыла газета Telegraph со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Трагический инцидент произошёл в районе Кенсингтон. Уборщик нашёл монаршую особу без признаков жизни в ванной комнате дорогого номера гостиницы Marriott.

Погибшим оказался дальний родственник короля Салмана. Его полное имя — Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. По информации издания, он приходился потомком прапрадеда действующего монарха.

Вскрытие не выявило у покойного хронических болезней. Специалисты установили, что летальный исход наступил из-за остановки сердца, спровоцированной взаимодействием алкоголя и наркотических веществ.

Сообщается, что экспертиза обнаружила в крови умершего коктейль из спиртного и запрещённых препаратов. Как выяснилось в суде, мужчина страдал зависимостью от алпразолама и выпивки.

За три месяца до случившегося он проходил терапию в одной из частных клиник Лондона. Отмечается, что лечение было направлено на борьбу с его пагубными привычками.

Слушания по этому делу продолжаются. Обстоятельства, предшествовавшие попаданию веществ в организм принца, устанавливаются.