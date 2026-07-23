Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 18:13

Коктейль из алкоголя и запрещёнки в крови: Саудовского принца нашли мёртвым в роскошном отеле в Лондоне

Telegraph: В Лондоне найден мертвым саудовский принц Абдулла бин Фахад Аль Сауд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Тело 29-летнего саудовского принца обнаружили в элитном лондонском отеле в ноябре прошлого года. Детали трагедии раскрыла газета Telegraph со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Трагический инцидент произошёл в районе Кенсингтон. Уборщик нашёл монаршую особу без признаков жизни в ванной комнате дорогого номера гостиницы Marriott.

Погибшим оказался дальний родственник короля Салмана. Его полное имя — Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. По информации издания, он приходился потомком прапрадеда действующего монарха.

Вскрытие не выявило у покойного хронических болезней. Специалисты установили, что летальный исход наступил из-за остановки сердца, спровоцированной взаимодействием алкоголя и наркотических веществ.

Сообщается, что экспертиза обнаружила в крови умершего коктейль из спиртного и запрещённых препаратов. Как выяснилось в суде, мужчина страдал зависимостью от алпразолама и выпивки.

За три месяца до случившегося он проходил терапию в одной из частных клиник Лондона. Отмечается, что лечение было направлено на борьбу с его пагубными привычками.

Символ надежды и терпения: В Саудовской Аравии после 20 лет комы умер знаменитый «спящий принц»
Символ надежды и терпения: В Саудовской Аравии после 20 лет комы умер знаменитый «спящий принц»

Слушания по этому делу продолжаются. Обстоятельства, предшествовавшие попаданию веществ в организм принца, устанавливаются.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Великобритания
  • Саудовская Аравия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar