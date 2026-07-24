Автономные операционные, приём без остановки и вдвое больше пациентов: Как обновляют ГКБ им. Буянова

В Москве продолжается модернизация главного здания ГКБ имени В.М. Буянова. Мэр столицы Сергей Собянин побывал на объекте и увидел, как преображается клиника, которая очень важна для юга города.

«Огромный корпус, построенный лет 40 тому назад, наверное, если не 60. Конечно, ломать его жалко, но он морально устарел, поэтому решили его реконструировать поэтапно, чтобы не останавливать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов — задача такая нетривиальная, но решили так двигаться», — обратился градоначальник к медикам.

По словам Собянина, первый этап реконструкции планируется закончить до конца года: специалисты обновят три этажа, в том числе верхний, приёмное отделение и стационар кратковременного пребывания, оборудуют новые операционные и благоустроят территорию.

Ежегодно в столичных клиниках стационарное лечение проходят больше 700 тысяч человек со всей страны. Обновление больниц расширяет эти возможности. Только ГКБ имени Буянова каждый год принимает свыше шести тысяч пациентов из регионов.

Ремонт без остановки приёма

Работы стартовали в марте прошлого года. Специалисты смонтируют вентилируемый фасад чёрного и молочно-бежевого оттенков, заменят окна и кровлю — это снизит теплопотери и объединит архитектуру с флагманским центром. Внутри полностью обновят инженерные системы, перепланируют помещения и выполнят отделку современными материалами.

Сильнее всего преобразится первый этаж. Дополнительные входы разделят потоки людей, а старый вестибюль превратится в светлый холл с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе. В обновлённых помещениях расположатся центры рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, дневной стационар, перевязочные и операционные. Пропускная способность амбулаторного звена вырастет на 20% (сейчас это более 100 тысяч посещений в год).

Заведующий приёмным покоем Григорий Финкельберг сравнивает: раньше были узкие коридоры и маленькие смотровые, а теперь один новый кабинет по площади превосходит весь старый приёмный покой. И пациенты, и медики довольны переменами.

Важнейшая задача — организовать стационар кратковременного пребывания с амбулаторно-поликлинической помощью. Здесь разместят высокотехнологичные операционные, комфортные палаты с безбарьерной средой и удобные зоны ожидания. Это позволит пациентам получать полный объём помощи за минимальное время. По прогнозам, отделение сможет принимать до 20 тысяч человек в год — вдвое больше нынешнего.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Парк вместо больничного двора

На Бакинской улице в 2025 году начали приводить в порядок 7,8 гектара земли. Главная цель — создать удобные маршруты и уютные уголки для отдыха, продумать освещение, озеленение и доступность для маломобильных горожан.

Площадь с фонтаном перед главным входом станет парком. В центре пройдёт широкая аллея, обрамлённая зелёными зонами с гипоаллергенными растениями, выделяющими фитонциды. Их подбирали так, чтобы территория выглядела привлекательно круглый год. В глубине, вдали от основного потока, установят качели и кресла для отдыха.

Ландшафт воссоздаст природный пейзаж: плавные линии, извилистые тропинки, свободные очертания газонов и крупные клумбы-поляны. На юго-востоке появится сухой ручей, собирающий дождевую воду, с влаголюбивыми растениями по берегам. Рядом среди взрослых деревьев проложат прогулочный маршрут со скамейками.

Пешеходные и транспортные потоки разделят: тротуары вымостят плиткой, дороги заасфальтируют. Ориентироваться помогут разные навигационные модули — для машин и для людей, смонтируют камеры и новые фонари. Установят свыше 230 малых архитектурных форм: беседки, навесы, перголы и скамьи. Ограждение отремонтируют и облицуют гранитом.

Южный форпост московской медицины

ГКБ имени В.М. Буянова — крупный многопрофильный стационар в Царицыне на Бакинской улице, 26. Сегодня здесь трудятся 2225 человек, из них 665 врачей и 917 сотрудников среднего медперсонала. Мощность — 811 коек, включая реанимационные, диагностические и койки дневного стационара. За 2025 год помощь получили свыше 72 тысяч пациентов, выполнено около 37 тысяч операций, высокотехнологичное лечение оказано 6472 больным.

В клинике действуют региональный сосудистый центр с полным циклом помощи при инсультах и инфарктах, аритмологический центр, единственное в стране аккредитованное ВОЗ отделение для людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), центры хирургии грыж, лечения боли и ожирения. В 2022 году открылся высокопотоковый эндоскопический центр, за четыре года проведший более 318 тысяч исследований.

В апреле прошлого года заработал флагманский центр — технологическое сердце больницы, позволившее вывести экстренную и высокотехнологичную хирургическую помощь на новый уровень. За прошедшее время в нём приняли 71 150 пациентов.

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