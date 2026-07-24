Теракт в обмен на жизнь в Европе: Задержанная при закладке бомбы москвичка раскрыла мотив

Россиянку задержали в Москве по подозрению в подготовке подрыва автомобиля сотрудника российских органов безопасности. По данным Центра общественных связей ФСБ, за теракт ей пообещали помочь с переездом в Европу.

В ведомстве утверждают, что подозреваемая связалась с куратором через Telegram и WhatsApp*. Задание, по версии следствия, она получила от украинских спецслужб.

«Сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза», — говорится в сообщении ФСБ.

Другие обстоятельства задержания, а также сведения о личности предполагаемой исполнительницы пока не раскрываются.

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