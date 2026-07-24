Опрос: Треть россиян передаривают подарки, а половина хранят «на всякий случай»

Почти половина россиян (48%) избавляются от ненужных подарков, а 35,69% передаривают их другим людям, показал опрос Новостей Mail и соцсети «Одноклассники» среди 13 тысяч человек из 50 регионов. Ещё 51,34% хранят вещи «на всякий случай» в шкафу, 6,19% отдают на благотворительность, 3,67% перепродают и лишь 3,11% выбрасывают.

Большинство опрошенных (52%) тратят на подарок не более 5000 рублей, при этом 63% приобретают презент за несколько недель до события. Для 51,54% выбор подарка — это приятная забота, но 18,62% просят готовый список. Самыми сложными в выборе оказались коллеги и начальство (16,83%), а друзей дарить легче всего (8%).

Интересно, что 69,55% россиян с радостью принимают любой подарок не из вишлиста, считая главным внимание. Однако 25,91% считают передаривание неуважением и обижаются. При этом 79,17% предпочитают дарить подарки строго по списку, а 41% считают обязательным изображать радость, даже если презент не понравился. Самым желанным подарком для 60% стала полезная вещь.

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