Работа рядом с домом: в Москве создадут ещё 4,7 тысячи мест в двух районах

Столица получит два новых деловых и промышленных объекта суммарной площадью свыше 107 тысяч квадратных метров. Их построят благодаря городскому механизму, стимулирующему создание мест приложения труда. Это даст городу 4,7 тысячи рабочих мест, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда помогает успешно развиваться столице. Запустили её в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов», — отметил градоначальник.

Первый проект — современный многофункциональный центр в Южном Тушине, на улице Свободы, владение 35. Здание площадью более 50 тысяч квадратных метров вместит офисы, магазины, кафе и рестораны, спортивные и досуговые пространства, а также компании сопутствующего сервиса. Это позволит трудоустроить 3,9 тысячи человек.

Второй — индустриальный парк «Амурская» в Гольянове, на участке между Амурской, Иркутской и Бирюсинкой. Его площадь составит 57 тысяч квадратных метров, внутри расположатся производственные, складские и административно-офисные зоны. Парк обеспечит занятость для 800 специалистов. Оба проекта реализуют за счёт частных инвестиций.

Программа, направленная на создание мест приложения труда, способствует сбалансированной застройке новых кварталов, сокращает дефицит вакансий в уже сложившихся районах и уменьшает излишнюю маятниковую миграцию.

На сегодняшний день построено 69 объектов, обеспечивших порядка 65 тысяч рабочих мест. Всего же запланировано свыше 300 таких центров, которые дадут городу около 450 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.