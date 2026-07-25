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24 июля, 21:00

МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

МВД России подготовило проект изменений в правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Документ предусматривает обновление регламента с учётом новых требований законодательства.

Одним из главных изменений станет закрепление основания для прекращения экзамена в случае использования кандидатом средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов.

Кроме того, проект учитывает поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступят в силу с 1 марта 2027 года. После этой даты медицинские заключения о допуске к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и автоматически поступать в федеральный реестр.

В МВД отметили, что после запуска нового порядка обмен данными между ведомствами будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия. Благодаря этому будущим водителям больше не потребуется самостоятельно предоставлять бумажную медицинскую справку.

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Артём Гапоненко
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