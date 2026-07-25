МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права

МВД России подготовило проект изменений в правила проведения экзамена на получение водительского удостоверения. Документ предусматривает обновление регламента с учётом новых требований законодательства.

Одним из главных изменений станет закрепление основания для прекращения экзамена в случае использования кандидатом средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов.

Кроме того, проект учитывает поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступят в силу с 1 марта 2027 года. После этой даты медицинские заключения о допуске к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и автоматически поступать в федеральный реестр.

В МВД отметили, что после запуска нового порядка обмен данными между ведомствами будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия. Благодаря этому будущим водителям больше не потребуется самостоятельно предоставлять бумажную медицинскую справку.

Ранее сообщалось, что в российских автошколах могут появиться специализированные программы обучения вождению автомобилей с правым рулём. Инициатива касается прежде всего территорий, где такие автомобили занимают значительную часть местного автопарка.