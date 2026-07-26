Трагедия в Махачкале: Трое детей открыли газовый кран и погибли в собственном доме

В Махачкале трое малолетних детей погибли в результате отравления природным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы начал расследование после гибели трёх детей в одном из домов города. По версии следствия, вечером 25 июля в доме на улице Бугленской дети остались без должного присмотра. Находясь внутри помещения, они смогли открыть газовый кран, расположенный в доступном для них месте.

После этого в квартиру начал поступать природный газ. Дети получили острое отравление и скончались. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, проводят необходимые процессуальные действия и собирают доказательства по делу.

Ранее в Чувашии пять детей оказались в больнице после отравления угарным газом в бане. Инцидент произошёл на территории Аликовского округа. Всех пострадавших доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи оказали им необходимую помощь.