Никита Джигурда выиграл два судебных дела у продавцов масок с его лицом

Актёр и певец Никита Джигурда выиграл два судебных дела против предпринимателей, которые продавали на маркетплейсе товары с его изображением без разрешения. Об этом сообщил юрист артиста Сергей Воронов в беседе с РИА «Новости».

Речь идёт о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением артиста. По словам юриста, суд обязал двух индивидуальных предпринимателей выплатить Джигурде по 100 тысяч рублей каждому — всего 200 тысяч рублей.

При этом требования Джигурды к самому маркетплейсу о компенсации в размере 200 тысяч рублей за использование его образа суд не удовлетворил.