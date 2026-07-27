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27 июля, 02:38

Никита Джигурда выиграл два судебных дела у продавцов масок с его лицом

Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Джигурда. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Актёр и певец Никита Джигурда выиграл два судебных дела против предпринимателей, которые продавали на маркетплейсе товары с его изображением без разрешения. Об этом сообщил юрист артиста Сергей Воронов в беседе с РИА «Новости».

Речь идёт о картонных масках и тканевых балаклавах с изображением артиста. По словам юриста, суд обязал двух индивидуальных предпринимателей выплатить Джигурде по 100 тысяч рублей каждому — всего 200 тысяч рублей.

При этом требования Джигурды к самому маркетплейсу о компенсации в размере 200 тысяч рублей за использование его образа суд не удовлетворил.

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Ранее актёр Сергей Безруков выиграл битву против карнавальных масок со своим лицом и получил компенсацию. Адвокат артиста Александра Николаева подчеркнула, что дело не столько в деньгах, сколько в защите права артиста.

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Артём Гапоненко
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