«Куда нажать?» и другие вопросы, которые больше не страшны: Как москвичей учат цифровой грамотности

Записаться к врачу, проверить платежи за коммуналку или оформить справку сегодня можно не выходя из дома. Но для тех, кто не привык решать такие вопросы через интернет, даже простая электронная услуга иногда превращается в задачу, с которой сложно разобраться самостоятельно.

Освоить такие сервисы москвичи могут с помощью сотрудников «Моих документов». С февраля 2024 года занятия по цифровой грамотности прошли более 15 тысяч жителей столицы.

Программа рассчитана на разные возрастные группы. Людей младше 55 лет обучают в девяти офисах: во флагманских центрах Восточного, Западного, Северного, Северо-Западного, Южного, Юго-Западного и Юго-Восточного округов, а также в районах Лианозово и Старое Крюково.

На занятиях разбирают конкретные действия, которые могут пригодиться в жизни. Посетители учатся создавать личный кабинет на официальном сайте мэра, находить услуги и проходить электронное оформление. Такой формат позволяет сразу применять новые навыки на практике.

Для граждан старше 55 лет встречи проходят в центрах «Московского долголетия». По четвергам горожан учат работе с электронными сервисами. Два раза в месяц руководители офисов госуслуг читают лекции и отвечают на вопросы участников.

Отдельное направление связано с ЖКУ. По вторникам в 66 центрах жителям столицы помогают разобраться в квитанциях, проверить начисления и при необходимости скорректировать данные.

Полученные знания можно закреплять в специальных зонах электронных услуг при офисах и центрах. Здесь доступны городские цифровые сервисы, а если возникнут затруднения, консультант подскажет верный шаг. Такая практика помогает постепенно освоиться с онлайн-форматом: человек сам учится искать нужную информацию, подавать и решать повседневные задачи через интернет.