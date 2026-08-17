Робототехника, медицина и ИТ-полигон: Чем удивит новая школа на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы построили новый корпус школы № 1517. Он находится в районе Хорошёво-Мнёвники, на улице Генерала Глаголева, 5а. Школа предлагает инженерное, медицинское и предпринимательское направления, а также сотрудничает с ведущими вузами, поэтому у старшеклассников будет широкий выбор профиля и дальнейшей учёбы.

Корпус рассчитан на 400 учащихся 10–11 классов. Четырёхэтажное здание площадью более 7,5 тыс. кв. м возведено по индивидуальному проекту. Внутри создана комфортная и безопасная среда, включая безбарьерное пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья. Фасады облицованы керамогранитом, клинкерными панелями с фактурой травертина и стеклофибробетоном, дополнены витражами и декоративными элементами. Внутренняя отделка выполнена в пастельных тонах с яркими акцентами. Использованы отечественные материалы, безопасные и удобные для регулярной уборки.

В здании оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон и медиатека. Центром общественной жизни станет зал для мероприятий. Для уроков физкультуры обустроен спортзал с раздевалками и душевыми, на улице — спортивное ядро, площадка для отдыха и озеленение: газон, клёны, чубушник, сирень, спирея.

Первых учеников корпус примет 1 сентября текущего года. Основной упор сделают на естественно-научные дисциплины: математику, физику, биологию, химию и информатику. Дополнительно школьники смогут учиться по городским проектам «Инженерный класс», «ИТ-класс», «Медиакласс», «Медицинский класс» и «Предпринимательский класс». Лаборатории оснащены оборудованием для 3D-моделирования, программирования, аддитивных технологий, роботехники и беспилотников. Кроме того, ребята разрабатывают сеть подводных зондов, которые нужны для мониторинга параметров акваторий, в том числе Москвы-реки.

Появятся и новые возможности дополнительного образования: спортивные секции по волейболу, футболу, бадминтону, тхэквондо и шахматам, театральная студия, олимпиадные школы по математике, литературе, русскому и английскому языкам, обществознанию и праву.

Школа № 1517: От подводных роботов до китайского языка

В состав школы № 1517 входит 16 зданий — восемь школьных и восемь дошкольных. Обучаются 7634 несовершеннолетних: 6016 школьников и 1618 дошкольников. В коллективе 578 сотрудников, из них 271 учитель и 93 воспитателя.

В 10–11 классах организовано обучение по гуманитарному, технологическому, естественно-научному и социально-экономическому профилям. Действуют городские проекты «Математическая вертикаль», инженерный, ИТ, предпринимательский, медиа, медицинский и кадетский классы.

Школа сотрудничает с МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Московским городским педагогическим университетом, МФТИ, МАИ, Первым МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, РУДН, Московским политехом, МПГУ, Российским биотехнологическим университетом, РГУ имени А.Н. Косыгина, МГТУ гражданской авиации, МАДИ и НИТУ «МИСИС».

По итогам 2024/2025 учебного года школа стала лауреатом гранта Мэра Москвы II степени. В прошлом учебном году выпустились 365 человек: 65 получили федеральную медаль «За особые успехи в учении», 26 — московскую медаль. По результатам ЕГЭ 174 выпускника (48%) набрали по трём предметам более 220 баллов, из них 73 — свыше 250, а 11 человек получили 100 баллов по одному из предметов.

В 2025/2026 учебном году 354 ученика стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 56 — регионального этапа, семеро участвовали в заключительном. Ещё 16 ребят отличились на Московской олимпиаде школьников.

Около 800 учеников с 2 по 11 класс изучают китайский язык. В 2026 году на всероссийском конкурсе «Китайский язык — это мост» 11 человек получили дипломы лауреатов II и III степени.

В учреждении работают вокально-хоровой ансамбль «Голос 1517», спортивный клуб «Старт», музейный комплекс «Во имя Родины» и музей гвардейского мотострелкового полка № 1429 «За правду». Экспозиция о специальной военной операции в 2025 году стала лучшей на Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций. Ученики участвуют в патриотическом, событийном и экологическом волонтёрстве.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Хорошёво-Мнёвники: Зелёный район с развитой инфраструктурой

Хорошёво-Мнёвники — один из самых зелёных и экологически чистых районов Москвы, где проживает 183 тысячи человек. Здесь расположен Серебряный Бор, монумент «Ополченцы Москвы», памятник генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву, храм Живоначальной Троицы в Хорошёве, музей «Самоцветы».

Ключевой проект — комплексное освоение Мнёвниковской поймы, где формируется крупный спортивно-культурный кластер. Уже открыт ледовый дворец, строятся и проектируются Международная академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки сборных России по футболу, корпус с ареной для кёрлинга, жилые кварталы и общественные пространства.

Второй важный проект — Рублёво-Архангельская линия метро. В сентябре откроются станции «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», в 2027 году — «Серебряный Бор». Вместе с уже работающими станциями БКЛ («Терехово», «Мнёвники», «Народное Ополчение») и двумя станциями МЦК («Хорошёво», «Зорге») в районе станет семь станций метро. Это заметно улучшит транспортную доступность.

Дорожно-транспортная инфраструктура также развивается: открыта Северо-Западная хорда с Новым Карамышевским мостом, запущены Гагаринский мост и мост Академика Королёва, возводится мост-парус, строятся два велопешеходных моста. До конца года завершится реконструкция Карамышевской и Шелепихинской набережных. Действуют 36 новых маршрутов наземного транспорта, более 120 остановочных павильонов, современные трамваи «Витязь-Москва» и «Львёнок-Москва». От причала «Сердце Столицы» ходят электросуда до парка «Фили», «Москва-Сити» и Киевского вокзала. Для электромобилей установлены шесть зарядных станций, для велосипедистов — 26 парковок проката.

Благоустроены скверы «Берёзовая роща», у храма Александра Невского, на улице Берзарина, а также проспект Маршала Жукова, улица Демьяна Бедного, Центральный проезд и линии Хорошёвского Серебряного Бора. На улице Нижние Мнёвники создаётся прогулочный маршрут вдоль воды длиной около двух километров. В районе приведены в порядок 80 дворов, установлено свыше 730 фонарей.

Медицинская инфраструктура района пополнилась Перинатальным центром больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Также отремонтирован спинальный нейрохирургический центр и обновлено несколько филиалов детских и взрослых поликлиник.

Активно развивается и образовательная инфраструктура: за последние годы открылись две школы на Шелепихинской набережной, два детских сада в ЖК «Сердце столицы» и «Сидней Сити», учебный корпус на улице Нижние Мнёвники. 1 сентября примут детей новый корпус на улице Генерала Глаголева и детский сад в ЖК «Остров», а после реконструкции откроются школа № 1560 «Лидер» и школа № 138.

В районе работают центр московского долголетия, обновлённый центр госуслуг «Мои документы», районный центр «Место встречи «Патриот». По проекту «Искусство — детям» обновлены музыкальные школы имени Н.С. Голованова и В.В. Андреева, художественная школа имени В.Ф. Стожарова, отремонтированы две библиотеки. На улице Генерала Глаголева открыта круглогодичная спортплощадка: летом — для командных игр, зимой — каток. Планируется строительство спорткомплекса с кортами для падела и базы гребных видов спорта. Работают ярмарки выходного дня и межрегиональная ярмарка.

Программа реновации