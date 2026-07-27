Ваш Telegram могут угнать без пароля и СМС: Мошенники придумали новую схему под видом обновления

Мошенники начали распространять вредоносную программу под видом файла «Обновление телеметрии Windows». Об этом сообщило управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

В ведомстве объяснили принцип действия угрозы. После запуска на компьютере она крадет данные сессии мессенджера для рабочего стола.

Это дает преступникам шанс проникнуть в учётную запись. Им не требуются ни пароль, ни коды подтверждения.

Попасть на устройство подобный загрузчик может при установке софта из непроверенного источника. Правоохранители перечислили меры предосторожности.

Гражданам советуют избегать сомнительных ресурсов и не открывать подозрительные вложения. Важно регулярно обновлять операционную систему и приложения.

Не стоит забывать и о работе антивирусных программ. Специалисты также призывают периодически проверять список активных сеансов и закрывать неизвестные подключения.