Россиянам объяснили, как получить компенсацию за отравление в ресторане

Пищевое отравление в заведении общепита даёт пострадавшему право на компенсацию, однако доказать вину ресторана бывает непросто. Об этом «Абзацу» рассказал кандидат юридических наук, первый заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков.

Юрист предупредил, что одного факта ухудшения самочувствия после посещения ресторана недостаточно. Специалисты советуют незамедлительно обратиться к врачу — медицинские документы, анализы и назначения станут главным подтверждением причинённого вреда.

Матюшенков разъяснил, что отсутствие бумажного чека не лишает потребителя права на защиту, поскольку факт покупки можно подтвердить выпиской по карте, электронным чеком, перепиской, фотографиями или показаниями свидетелей, а закон не ставит возможность претензий в зависимость от наличия чека.

«Если сохранилась еда, упаковка или часть блюда, их ни в коем случае не стоит выбрасывать. В зависимости от ситуации могут потребоваться лабораторные исследования и экспертиза», – уточнил Матюшенков.

По словам эксперта, фиксированной суммы компенсации за отравление законодательство не устанавливает. Пострадавший может требовать возврата стоимости некачественного блюда, возмещения расходов на лекарства и обследования, а также выплаты морального вреда.

«Его сумма не привязана к цене блюда: суд учитывает продолжительность болезни, тяжесть состояния, необходимость госпитализации, моральные и физические страдания и другие обстоятельства. Если ресторан отказался добровольно удовлетворить законные требования потребителя, в судебном порядке с его владельцев может быть взыскан штраф в размере 50% от суммы, присуждённой в пользу клиента», – отметил Матюшенков.

Юрист также напомнил, что при отказе заведения урегулировать спор мирным путём суд может наложить на владельцев дополнительный штраф в размере половины присуждённой суммы. Таким образом, закон защищает права потребителей даже в случаях, когда бумажный чек утерян — главное собрать максимум косвенных подтверждений и вовремя зафиксировать факт отравления у врача.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток деятельность ресторана «Якитория» на бульваре Дмитрия Донского, признав ООО «Гурман» виновным по статье 6.6 КоАП РФ за серьёзные санитарные нарушения. В ходе проверки выявлены проблемы с состоянием помещений и оборудования, а также отсутствие ежедневных медосмотров сотрудников, работающих с продуктами. Постановление суда вступило в силу немедленно.