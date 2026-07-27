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27 июля, 09:19

Армия России освободила Торское в ДНР и Коммунаровку в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили населённые пункты Торское (ДНР) и Коммунаровка (Днепропетровская область). Об этом 27 июля сообщило Минобороны РФ.

Торское. Фото © Минобороны РФ

Торское. Фото © Минобороны РФ

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Коммунаровку освободили подразделения группировки войск «Восток».

Коммунаровка. Фото © Минобороны РФ

Коммунаровка. Фото © Минобороны РФ

Село Торское находится в Краматорском районе близ Красного Лимана. Там проживало 145 человек по данным на 2024 год. Населённый пункт также называли Байрочек.

Коммунаровку на Украине переименовали в Христофоровку в 2016 году. Село находится в Покровском районе. По данным на 2001 год, там проживало 92 человека.

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Никита Никонов
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