Тропическая угроза: Пляж в Приморье усеян тушками ядовитой рыбы

На побережье Приморья зафиксирован массовый выброс одной из самых ядовитых рыб планеты. Очевидцы обнаружили в устье реки Партизанской более 20 мёртвых особей фугу, пишет телеграм-канал Svodka25.

В Приморье на берег массово выбросилась ядовитая рыба фугу. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Масштаб заморов попал на видео. Отдыхающие сняли берег, усыпанный тушками рыб с характерными жёлтыми хвостами и жабрами. Из-за высокой концентрации смертельного токсина падаль не трогают даже птицы и дикие звери.

Главной причиной нашествия экзотических обитателей называют аномальный прогрев воды. В этом году тропические виды стали всё чаще фиксироваться у российских берегов. Рыба фугу встречалась здесь и ранее, но сейчас её численность резко возросла: рыбакам она попадается в сети практически ежедневно. Помимо ядовитых рыб, ситуацию осложняет нашествие акул.

Ранее в Приморском крае отдыхающие отказались купаться в бухте Триозерье из-за неоднократного появления акул вблизи берега. Хищника заметили рядом с сапсерфером, находившимся в воде неподалёку от пляжа, а уже на следующий день над поверхностью в том же районе виднелись сразу два плавника. Местные жители предполагают, что акулы могли охотиться на рыбу у самого побережья. Специалисты связывают приближение акул с потеплением воды и резким ростом численности тунца в акватории региона.