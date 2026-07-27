«Господи, какая мерзость»: В Дагестане водители сняли на видео дождь из саранчи

Огромный рой саранчи накрыл трассу между Дагестаном и Астраханью. Тысячи насекомых плотным потоком летели над дорогой и врезались в автомобили. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Полчища саранчи накрыли трассу между Дагестаном и Астраханью. Видео © Telegram/ SHOT

Водителям пришлось продолжать движение сквозь живое облако. Вредители с громким стуком ударялись о кузова и лобовые стёкла машин. Одна из ехавших по трассе семей сняла происходящее на видео. На кадрах видно, что небо и пространство перед автомобилем буквально заполнены крылатыми особями.

«Господи, какая мерзость, просто жесть, сколько этих тварей», — эмоционально отреагировали пассажиры.

В конце июня похожее нашествие уже фиксировали на трассе в Дагестане. Насекомые резко ухудшили видимость, а автомобилистам пришлось снижать скорость и включать дворники на максимальную мощность.