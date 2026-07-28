В Одессе взорвался BMW X5, принадлежащий военному

Утром в Одессе произошёл взрыв автомобиля BMW X5, принадлежащего военнослужащему. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Утром в Одессе произошёл взрыв автомобиля BMW X5, принадлежащего военнослужащему. Видео © Telegram / Одесса Инфо

По предварительным данным, взрывное устройство сработало сразу после того, как водитель начал движение.

Мощность устройства оказалась небольшой, поэтому находившийся за рулём мужчина выжил. Он получил лёгкие телесные повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Личность пострадавшего военного неизвестна.