Новая жизнь для 380 семей: Как в Черёмушках за 8 месяцев построили дом по программе реновации

В московском районе Черёмушки завершили строительство жилого комплекса по программе реновации. Новый дом на Профсоюзной улице, 37 посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание площадью 46,5 тысячи квадратных метров возвели всего за восемь месяцев. При строительстве применили технологию крупномодульного домостроения: готовые блоки с инженерными коммуникациями, окнами, дверьми и отделкой производят на заводе, а затем доставляют на площадку и монтируют. По словам Собянина, это современная технология с высокой точностью изготовления.

В трёхсекционном доме расположено 528 квартир общей площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Здание подключено к индивидуальному тепловому пункту и системе учёта энергоресурсов. Жилые помещения и места общего пользования получили улучшенную отделку по московскому стандарту реновации. Для жителей предусмотрены 12 лифтов, помещения для хранения колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

Новостройка находится рядом со станцией метро «Новые Черёмушки». В пешей доступности расположены школы, детские сады, поликлиники, магазины и спортивные объекты. На прилегающей территории создали детскую и спортивную площадки, зону отдыха, установили современные фонари и камеры видеонаблюдения.

В ближайшие месяцы в новые квартиры переедет 380 семей — более тысячи жителей пяти домов на улице Гарибальди. Этот жилой комплекс стал одним из 15 домов, переданных городом для переселения в конце июня 2026 года.

В Черёмушках в программу реновации включено 119 домов. Новое жильё должны получить более 24 тысяч человек. Девять жилых комплексов уже построены и переданы под заселение, ещё два возводятся. В результате программа обновит почти 30% жилого фонда района.