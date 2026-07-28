В Сочи двоих туристов унесло в море — один погиб, второго ищут

В Сочи двое мужчин пытались перейти вброд горную реку Псезуапсе, но их смыло сильным течением в Чёрное море. Трагедия произошла 27 июля в Лазаревском районе, недалеко от пляжа «Багратион».

Спасатели МЧС обнаружили тело одного из пострадавших в 50 метрах от берега, однако реанимационные действия не помогли — врачи констатировали смерть. Поиски второго мужчины продолжаются: сегодня в операции задействованы водолазы и сотрудники «Кубань-СПАС».

Ранее в Самарской области в реке Самара у села Борское утонули двое мальчиков 2009 и 2012 годов рождения. Третьего ребёнка спасли очевидцы, вытащив его из воды.