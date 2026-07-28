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28 июля, 11:09

В Сочи двоих туристов унесло в море — один погиб, второго ищут

Обложка © VK / ЮРПСО МЧС России

Обложка © VK / ЮРПСО МЧС России

В Сочи двое мужчин пытались перейти вброд горную реку Псезуапсе, но их смыло сильным течением в Чёрное море. Трагедия произошла 27 июля в Лазаревском районе, недалеко от пляжа «Багратион».

Спасатели МЧС обнаружили тело одного из пострадавших в 50 метрах от берега, однако реанимационные действия не помогли — врачи констатировали смерть. Поиски второго мужчины продолжаются: сегодня в операции задействованы водолазы и сотрудники «Кубань-СПАС».

Подросток утонул в Гореловском озере в Санкт-Петербурге после прыжка с сапборда
Подросток утонул в Гореловском озере в Санкт-Петербурге после прыжка с сапборда

Ранее в Самарской области в реке Самара у села Борское утонули двое мальчиков 2009 и 2012 годов рождения. Третьего ребёнка спасли очевидцы, вытащив его из воды.

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Наталья Демьянова
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