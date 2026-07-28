Игра на опережение: Как Москва стала главной ареной для киберспорта в России

Москва уверенно закрепила за собой статус главного киберспортивного хаба России и заметной точки на мировой карте игровой индустрии. Такие данные приводит столичное Агентство креативных индустрий. Около 80% всех профессиональных организаций страны сосредоточено именно здесь. За семь лет их число выросло на 60%.

Фабрика игр и анимации: как устроен московский кластер

Киберспорт давно перерос формат дружеских посиделок за приставками и турниров в локальных клубах. Сегодня это зрелищные баталии профессиональных команд, международные чемпионаты и многоуровневые лиги.

Москва планомерно наращивает своё влияние. В городе действуют свыше 30 арен, лиг и клубов, что составляет почти 80% от всероссийского показателя. Интерес к дисциплине набирает обороты: старшие поколения воспринимают игры как досуг, а молодёжь от 14 до 35 лет всё чаще видит в них профессиональное будущее. 23% опрошенных мужчин и 16% женщин мечтают попробовать силы в официальных турнирах.

Сердцем столичного гейминга выступает Московский кластер видеоигр и анимации — первая ласточка большого творческого хаба «Сколково». Пространство, открытое мэром столицы Сергеем Собяниным в ноябре минувшего года, объединяет три корпуса площадью 55 тысяч квадратных метров. Техническое оснащение поражает: мощный дата-центр, студия захвата движения для создания графики кинематографического уровня, аппаратные для звукозаписи и фотограмметрии, зал с экранами высокой чёткости и эталонной цветопередачей для постпродакшена. Киберарена принимает баталии и деловые встречи индустрии. Настоящей жемчужиной стал гигантский медиаэкран на 800 квадратов, опоясывающий атриум. Резидентам также доступны шоурумы, офисные блоки, коворкинги, образовательные пространства и лаунж-зоны.

На этот год намечен запуск второй очереди — кластера медиатехнологий. Его территория в 74 тысячи квадратных метров предложит создателям технологических продуктов для медиасферы передовую инфраструктуру: павильон виртуального продакшена, демонстрационные залы новейших решений и конгресс-площадки.

Когда вторую очередь сдадут, креативный кластер превратится в первую в мире экосистему замкнутого цикла для выпуска видео, анимации и медиаконтента. Проект должен стянуть к себе ключевых участников рынка: студии, вещательные компании, девелоперов, технологические стартапы, инвесторов, образовательные и научные организации.

Резиденты московского кластера получают доступ к преференциальному режиму фонда «Сколково». Среди бонусов — нулевой налог на прибыль и на имущество сроком на 10 лет, освобождение от НДС (исключая ввоз товаров на территорию РФ), стопроцентная компенсация таможенных сборов на исследовательское оборудование. Дополнительно компании получают поддержку при выходе на внешние рынки.

От любителей до чемпионов: арена любого масштаба

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Возможности столицы позволяют организовывать соревнования всех рангов: от любительских встреч до международных первенств. Кластер стал узловой точкой I Московской международной недели видеоигр в ноябре прошлого года. Там прошли гонки на симуляторах SMP Esports, решающий отбор на мировой чемпионат по Point Blank и суперкубковый шоу-матч по League of Legends. В баталиях по 10 с лишним дисциплинам участвовало более 4600 спортсменов со всей России. Мероприятие попало в Книгу рекордов страны.

С начала текущего года площадка уже 13 раз принимала турниры. Среди заметных событий — финал «Кибергероев Москвы» по «Миру танков», городской чемпионат по семи видам программы на фестивале «Киберсуббота» и специальные состязания, приуроченные к «Диктанту Победы».

Оценка профессионалов

Глава XP Esports Евгений Попов назвал Москву безусловным лидером российского киберспорта и отметил, что киберарена кластера уже приняла десятки мероприятий за первые месяцы работы. Игрок Academy XP Иван (q1valo Р) подчеркнул, что современные площадки ускоряют рост всей экосистемы — от любителей до профессионалов. Тренер той же академии Арсений (TVERKMAN) добавил, что появление специализированных объектов даёт мощный импульс развитию индустрии.