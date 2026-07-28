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28 июля, 14:22

Камень с характером: Студент ВШЭ взялся разгадать ледяной фокус кёрлинга

Российский математик попытался объяснить самый странный эффект в кёрлинге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paolo Bona

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paolo Bona

Студент ВШЭ Артём Моисеев исследовал математические модели трения, объясняющие движение кёрлингового камня по льду. В выпускной квалификационной работе он сравнил подходы к описанию эффекта свала.

Учёный изучал, почему вращающийся камень массой около 20 кг меняет траекторию и движется не так, как большинство обычных предметов. Этот эффект до сих пор остаётся предметом споров среди физиков.

В работе рассматриваются модели трения, которые пытаются воспроизвести движение снаряда по неровной ледяной поверхности. Главная задача — понять, какие физические механизмы заставляют камень отклоняться в сторону во время скольжения.

При обычном движении вращение часто приводит к смещению траектории в противоположном направлении. Однако кёрлинговый камень демонстрирует другое поведение из-за особенностей взаимодействия с поверхностью льда.

Исследование посвящено конкретной спортивной задаче, которая стала известна широкой аудитории благодаря Олимпийским играм. Работа показывает, как математическое моделирование помогает изучать необычные механические явления.

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Ранее экстремалы установили рекорд России, выполнив элементы кёрлинга и биатлона на высоте 1700 метров под воздушным шаром. Акция «Воздушная Олимпиада» прошла на аэродроме «Борки» в Тверской области при температуре около −20 градусов. В ней участвовали парашютист Сергей Бойцов и бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект был приурочен к 115-летию Олимпийского комитета России и направлен на поддержку российских спортсменов.

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Дарья Денисова
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