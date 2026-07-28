Камень с характером: Студент ВШЭ взялся разгадать ледяной фокус кёрлинга

Студент ВШЭ Артём Моисеев исследовал математические модели трения, объясняющие движение кёрлингового камня по льду. В выпускной квалификационной работе он сравнил подходы к описанию эффекта свала.

Учёный изучал, почему вращающийся камень массой около 20 кг меняет траекторию и движется не так, как большинство обычных предметов. Этот эффект до сих пор остаётся предметом споров среди физиков.

В работе рассматриваются модели трения, которые пытаются воспроизвести движение снаряда по неровной ледяной поверхности. Главная задача — понять, какие физические механизмы заставляют камень отклоняться в сторону во время скольжения.

При обычном движении вращение часто приводит к смещению траектории в противоположном направлении. Однако кёрлинговый камень демонстрирует другое поведение из-за особенностей взаимодействия с поверхностью льда.

Исследование посвящено конкретной спортивной задаче, которая стала известна широкой аудитории благодаря Олимпийским играм. Работа показывает, как математическое моделирование помогает изучать необычные механические явления.

Ранее экстремалы установили рекорд России, выполнив элементы кёрлинга и биатлона на высоте 1700 метров под воздушным шаром. Акция «Воздушная Олимпиада» прошла на аэродроме «Борки» в Тверской области при температуре около −20 градусов. В ней участвовали парашютист Сергей Бойцов и бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект был приурочен к 115-летию Олимпийского комитета России и направлен на поддержку российских спортсменов.