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Регион
29 июля, 08:14

Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Промышленное предприятие в Пермском крае подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его данным, несколько БПЛА было сбито на подлёте. Пострадавших и угрозы безопасности жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Глава региона также призвал граждан не публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи беспилотников, отметив, что подобные материалы могут быть использованы противником.

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А в Таганроге сегодня под удар попала территория рядом с авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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