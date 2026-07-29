Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Промышленное предприятие в Пермском крае подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его данным, несколько БПЛА было сбито на подлёте. Пострадавших и угрозы безопасности жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Глава региона также призвал граждан не публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи беспилотников, отметив, что подобные материалы могут быть использованы противником.