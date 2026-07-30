Служебный роман против курортного: Каким знакам зодиака повезёт в любви по гороскопу на август 2026 Оглавление Знак зодиака Овен Знак зодиака Телец Знак зодиака Близнецы Знак зодиака Рак Знак зодиака Лев Знак зодиака Дева Знак зодиака Весы Знак зодиака Скорпион Знак зодиака Стрелец Знак зодиака Козерог Знак зодиака Водолей Знак зодиака Рыбы Любовный гороскоп на август 2026 года: что говорят звёзды о личной жизни для каждого знака зодиака — прогноз от астролога. 30 июля, 15:30 Любовный гороскоп на август 2026 года для всех знаков зодиака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Любовный гороскоп на август 2026 года начинается с практичной ноты: первую неделю Венера ещё идёт по трезвой и расчётливой Деве, поэтому чувства могут временно уступить место вопросу «А какая мне от этого выгода?». Зато весь остаток месяца планета любви проведёт в родных Весах, своей самой сильной позиции, и гороскоп на любовь на август 2026 обещает один из самых романтичных периодов года.

Но, увы, не бывает всё так просто: с 9 по 12 августа 2026 года по гороскопу возможны разочарования, когда розовые очки разбиваются о реальность. Зато последующие три недели станут на редкость удачными для новых знакомств и восстановления отношений. Life.ru вместе с астрологом составил любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август — разбираем, что ждёт каждый знак.

Знак зодиака Овен

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Представителям знака зодиака Овен август принесёт шанс возобновить прежние романтические связи и уладить накопившиеся недопонимания с партнёром. Особенно хорошее время для любых договорённостей: если давно откладывали серьёзный разговор о будущем пары или хотели закрепить отношения официально, сейчас подходящий момент, чтобы наконец это сделать. Свободным Овнам звёзды обещают вполне реальный шанс встретить любимого человека, поэтому не стоит отказываться от новых знакомств и приглашений уже в первые недели месяца.

Знак зодиака Телец

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Как рассказывает астролог Татьяна Лукашевич, у рождённых под зодиаком Тельца август пройдёт под знаком работы, здоровья и домашних питомцев. Обычная прогулка с пёсиком в компании других собачников вполне может закончиться встречей родственной души, так что стоит почаще выбираться на площадку для выгула. Любовный гороскоп на август 2026 предсказывает, что роман способен вспыхнуть и с коллегой по работе: пока Тельцы решают бытовые вопросы или занимаются ремонтом, кто-то из мастеров, подрядчиков или сотрудников рискует крепко приглянуться.

Знак зодиака Близнецы

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Представителям знака зодиака Близнецы вторая половина августа 2026 года обещает лёгкий романтический флирт с настоящими ухаживаниями, а не просто перепиской в соцсетях. Больше всего шансов закружиться в красивом романе именно на отдыхе или в отпуске, поэтому стоит воспользоваться любой возможностью вырваться из дома хотя бы на выходные. Есть ещё один вариант связать судьбы, совсем неожиданный. «Также знакомство может произойти через детей: когда ваши малыши подружились, а потом познакомили и вас в том числе», — делится Татьяна.

Знак зодиака Рак

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Рождённым под знаком зодиака Рак знакомство в августе может подарить родная сторона, если получится съездить в гости к родителям или на малую родину. Если мама или другие родственники вдруг захотят кого-то представить, отказываться точно не стоит. Как говорит астролог, «встреча через семью и родные места в этом месяце обещает сложиться особенно удачно и вполне способна перерасти в серьёзные, долгие отношения, а не просто в лёгкое летнее знакомство на пару недель». Стоит хотя бы раз съездить в гости, даже если раньше не было настроения.

Знак зодиака Лев

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

У людей, рождённых под знаком зодиака Лев, август тесно связан с дорогой: знакомство может случиться в поездке, в общественном транспорте или прямо за рулём, если по пути кто-то попросит подвезти до нужного места. Ещё один хороший вариант — короткая учебная программа, курсы или обычная экскурсия выходного дня, куда давно звали, но так и не собрались. В целом всё, что связано с общением, новыми контактами и любым передвижением, в августе будет играть на руку и приводить к неожиданным приятным знакомствам.

Знак зодиака Дева

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Татьяна Лукашевич отмечает, что у Дев по гороскопу месяц удастся не только в отношениях, но и в деньгах: «Удачно складываются финансовые вопросы и поиск нового источника дохода, а заодно и уверенность в завтрашнем дне». Забавно, но и знакомство способно случиться именно через деловую сферу — в офисе, в банке или даже в очереди на собеседование по новой работе. Рабочие дела в августе точно не стоит воспринимать как что-то далёкое от личной жизни: одно вполне может оказаться напрямую связано с другим.

Знак зодиака Весы

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Представителям знака зодиака Весы можно радоваться! Любовный гороскоп на август 2026 складывается как один из лучших в году: Венера одаривает харизмой и особенным желанием наряжаться, следить за собой и выглядеть эффектно. Внимание противоположного пола в этот период ощущается почти на каждом шагу, а люди вокруг реагируют именно на внутреннее сияние Весов. Поэтому сейчас самое время проявлять себя ярче обычного, не стесняться флирта и смело идти на новые знакомства, каким бы неожиданным ни казался повод для встречи.

Знак зодиака Скорпион

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

По словам астролога Татьяны Лукашевич, представителям знака зодиака Скорпион в августе стоит присмотреться к природе, морскому побережью и вообще к уединённым, тихим местам — именно там знакомство выглядит наиболее вероятным. На курсах по медитации или йоге вполне может встретиться единомышленник, который разделяет эзотерические интересы, и постепенно это перерастёт в нечто гораздо большее. Также август, согласно любовному гороскопу, благоприятен для отношений, которые Скорпионы пока держат в секрете от посторонних глаз.

Знак зодиака Стрелец

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Стрельцам любовный гороскоп на август 2026 обещает романтику через друзей или прямо в дружеской компании, куда давно зовут, но откладывают визит. Сидеть дома точно не стоит: чем больше живого общения, встреч и вечеринок, тем выше шанс на удачную встречу. Также месяц особенно удачен для знакомств через Интернет и социальные сети — сайты знакомств в августе действительно способны сработать лучше, чем обычно, если дать им настоящий шанс и не бросать переписку после первого же неудачного сообщения.

Знак зодиака Козерог

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Знаку зодиака Козерог знакомство в августе может подарить работа, причём именно с кем-то из руководства или более высокого положения в компании. Ситуация выглядит почти как сюжет из фильма «Служебный роман», поэтому не стоит специально избегать симпатии к начальству или заглядываться украдкой издалека. Звёзды в этом месяце явно на стороне смелых, а не тех, кто предпочитает молчать о своих чувствах и годами наблюдать за симпатией со стороны, ничего не предпринимая.

Знак зодиака Водолей

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

У Водолеев по гороскопу роман способен случиться с кем-то издалека, если получится вырваться в заграничную поездку хотя бы на несколько дней. Татьяна Лукашевич уверяет: «Это может быть человек другой культуры или тот, у кого вы можете многому научиться. Например, на ретрите вы встретите более зрелого человека, который откроет вам новое мировоззрение и будет восприниматься как гуру».

Знак зодиака Рыбы

Любовный гороскоп на август 2026 для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru

Завершая обзор на любовный гороскоп на август 2026 года, астролог Татьяна Лукашевич говорит, что носителям знака зодиака Рыбы предназначены глубокие и по-настоящему страстные чувства, когда с партнёром по-настоящему хочется стать единым целым, а не просто хорошей парой на фотографиях. Знакомство способно произойти через кризисную ситуацию или через серьёзную психологическую работу над собой. Внутренние перемены изменят взгляд на мир, а следом за этим потихоньку подтянется и всё внешнее пространство.

Как видно, любовный гороскоп на август 2026 года дарит шансы всем знакам зодиака: кому-то через семью, кому-то через работу, а кому-то через случайную встречу в дороге. А как обстоят дела с деньгами в этом месяце, астролог тоже рассказала — там свои неожиданные повороты.

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