Пояс верности взял зумера в плен. Вызволять пришлось спасателям

Студент одного из московских вузов обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять пояс верности. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в общежитии в районе Люблино. Молодой человек безуспешно пытался избавиться от устройства самостоятельно, а затем позвонил в экстренные службы.

Прибывшие спасатели сняли пояс верности с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь студенту, по предварительным данным, не потребовалась. Подробности щекотливой ситуации молодой человек раскрывать не стал.

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