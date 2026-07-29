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29 июля, 13:06

Пояс верности взял зумера в плен. Вызволять пришлось спасателям

Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Студент одного из московских вузов обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять пояс верности. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в общежитии в районе Люблино. Молодой человек безуспешно пытался избавиться от устройства самостоятельно, а затем позвонил в экстренные службы.

Прибывшие спасатели сняли пояс верности с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь студенту, по предварительным данным, не потребовалась. Подробности щекотливой ситуации молодой человек раскрывать не стал.

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Александра Вишнякова
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