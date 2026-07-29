Пояс верности взял зумера в плен. Вызволять пришлось спасателям
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Студент одного из московских вузов обратился за помощью к спасателям после того, как не смог самостоятельно снять пояс верности. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел в общежитии в районе Люблино. Молодой человек безуспешно пытался избавиться от устройства самостоятельно, а затем позвонил в экстренные службы.
Прибывшие спасатели сняли пояс верности с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь студенту, по предварительным данным, не потребовалась. Подробности щекотливой ситуации молодой человек раскрывать не стал.
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