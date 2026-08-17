Транспорт, дворы, реновация: Как преображают Тимирязевский район Москвы

В Тимирязевском районе Москвы продолжается масштабное обновление: строят переходы через железнодорожные пути, приводят в порядок дворы и улицы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что особое внимание уделяют транспорту: сюда проложили три линии наземного метро — МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3, открыли городские вокзалы «Окружная», «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская», связавшие диаметры с метро и МЦК.

«Крупнейший дорожно-транспортный проект района — открытие основного участка МСД. У местных жителей появились альтернативные и более быстрые маршруты поездок по городу», — отметил градоначальник.

Переходы через МЦД-1 и Дмитровское шоссе

В Тимирязевском районе подходит к концу строительство двух пешеходных переходов. Подземный длиной 84 метра проложат через пути МЦД-1 у дома 29 на Дмитровском шоссе, надземный на 125 метров — между домами 5 и 7, корпус 2. Входы и выходы расположены рядом с тротуарами и остановками общественного транспорта. Для маломобильных горожан каждый переход оборудуют тремя лифтами. Эти объекты обеспечат безопасную связь Тимирязевского и Бутырского районов, где живут свыше 150 тысяч человек.

Станция «Гражданская» МЦД-2

С апреля 2026 года улучшают пешеходную и транспортную доступность станции «Гражданская» МЦД-2. На площади 11,1 гектара уберут под землю воздушные кабельные линии, проложат дополнительные участки ливневой канализации, заменят асфальт на дорогах и тротуарах, установят современные фонари и уличную мебель, обустроят парковки, разобьют газоны и высадят зелень. Параллельно благоустраивают улицу Вучетича, а также части Чуксина тупика и проезда Соломенной Сторожки. Второй этап запланирован на 2027 год — обновят участок улицы Юннатов от Старого Петровско-Разумовского проезда до 1-й улицы 8 Марта.

Обновлённый двор в проезде Соломенной Сторожки

Во дворе домов 8, 10 и 10а завершили комплексное благоустройство, выполненное по просьбе жителей. С апреля по июнь 2026 года там заменили покрытие дорожек и тротуаров, обновили проезды и парковки, установили новые малые архитектурные формы, восстановили газоны и цветники. Также отремонтировали детскую и спортивную площадки, организовали тихие зоны отдыха. Общая площадь работ — 2,9 гектара.

Помимо того, за последние годы в районе привели в порядок парк «Дубки», сквер Соломенной Сторожки, зелёные зоны в Локомотивном проезде и на улице Академика Лисицына, а также Лиственничную и Верхнюю аллеи, улицы Большую Академическую, Прянишникова, Немчинова, Костякова, Дубки, Станционную, Пасечную и другие. Всего обновили около 60 дворов.

Жилой дом на Дмитровском шоссе

Фото © Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитный односекционный дом на участке 32/1 возводят по индивидуальному проекту. Рядом расположен транспортный узел «Петровско-Разумовский», где пересекаются две линии метро и МЦД-1 с МЦД-3. Недалеко также узел «Окружная» с метро, МЦД-1 и МЦК. Поблизости — Главный ботанический сад, Мичуринский сад, школы, детсады, магазины. Фасады облицуют белыми и антрацитово-серыми фиброцементными панелями, первый этаж — плиткой под кирпич медно-коричневого оттенка. В доме будет 275 квартир площадью 15,9 тысячи квадратных метров с улучшенной отделкой по стандартам реновации. На первом этаже разместятся магазины и сервисы, во дворе — зоны отдыха, детская и спортивная площадки. Сдать объект планируют до конца 2026 года.

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