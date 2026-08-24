На севере Москвы появятся удобные переходы через МЦД-1: что изменится для жителей

Тимирязевский и Бутырский районы столицы соединят два новых внеуличных перехода через пути первого Московского центрального диаметра. Оба объекта пересекают Дмитровское шоссе и железнодорожные пути МЦД-1.

Один из них — подземный, он расположен у дома 29, корпус 1, на Дмитровском шоссе. Основные строительные работы там завершены, сейчас подрядчики монтируют внутренние инженерные системы. Второй переход — надземный, его возвели рядом с домом 5, корпус 1, на той же магистрали. Здесь специалисты заканчивают отделку снаружи и внутри, а также обустраивают тротуары на прилегающей территории.

Входы и выходы обоих сооружений находятся возле остановок общественного транспорта. Это делает маршруты горожан безопаснее и удобнее. После открытия городского вокзала Петровско-Разумовская (МЦД-1) пассажиропоток на направлении вырос, поэтому столица активно развивает сеть переходов вне проезжей части.

Ещё один подземный переход строится на границе Тимирязевского района и Марфина. Он свяжет Локомотивный и Гостиничный проезды и позволит безопасно пересекать пути МЦД-1. Сооружение оборудуют лифтами, что особенно важно для маломобильных людей. Новый переход сделает дорогу к городскому вокзалу Петровско-Разумовская (МЦД-1), а также к одноимённым станциям Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро ещё безопаснее и комфортнее.

Качество работ поддерживает столичный стандарт строительства. Специалисты «Контроля Москвы» системно следят за соблюдением требований.

Переход у дома 29, корпус 1, на Дмитровском шоссе находится под надзором Мосгосстройнадзора на каждом этапе. Согласно графику, объект должны завершить к концу августа. В ближайшее время пройдёт финальная комплексная проверка: сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проведут лабораторно-инструментальный анализ конструкций и материалов. Если объект признают готовым и нарушений не обнаружат, ведомство выдаст заключение о соответствии проектной документации. После этого застройщик начнёт готовить документы для получения разрешения на ввод.

Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что переходы через МЦД-1 и Дмитровское шоссе добавят удобные пешеходные связи между Тимирязевским и Бутырским районами, где живут свыше 150 тысяч человек.

Москва — один из лидеров по объёму строительства среди российских регионов. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города отвечает целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».