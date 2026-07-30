Американская мечта по-русски: Леонтьев красиво провернул схему с налогами в США

Валерий Леонтьев и его супруга Людмила Исакович могли сэкономить около 350 тысяч долларов, или 27,3 миллиона рублей, на налогах за особняк в пригороде Майами. По данным «Базы», семье артиста удалось сохранить льготную оценку недвижимости после передачи дома в семейный траст.

В мае 2015 года супруги переоформили виллу на Valerii Leontiev Trust, управляющими которого стали они сами. В документах была указана символическая стоимость сделки, поскольку недвижимость фактически не продавали постороннему владельцу, а передавали в собственный траст.

При этом за Леонтьевым и его женой сохранилось пожизненное право пользоваться домом как основным местом жительства. Благодаря этому они продолжили получать льготу Homestead Exemption и пользоваться программой Save Our Homes.

Эта система ограничивает ежегодный рост налоговой оценки основного жилья во Флориде: она может увеличиваться максимум на 3% либо на уровень инфляции, если он оказался ниже. Поэтому стремительное подорожание недвижимости не привело к сопоставимому росту налогов.

За десять лет рыночная стоимость виллы выросла почти втрое — примерно с 2,94 миллиона долларов в 2015 году до 8,58 миллиона в 2025-м. При этом налоговая оценка увеличилась лишь до 3,37 миллиона долларов.

В 2025 году супруги заплатили за недвижимость около 62,5 тысячи долларов. По подсчётам канала, без сохранённой льготы ежегодный налог мог бы приблизиться к 159 тысячам долларов, или 12,4 миллиона рублей.

Площадь особняка составляет около 600 квадратных метров. В доме находятся шесть спален, семь ванных комнат, сауна, тренажёрный зал и спа-зона, а на участке оборудованы бассейн и собственный причал.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько Леонтьев ежегодно платит за виллу в Майами. Только налог на недвижимость обходится артисту почти в пять миллионов рублей, а страхование дома — ещё примерно в восемь миллионов.