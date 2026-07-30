Мощное землетрясение на Кюсю унесло жизни 34 человек
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В результате сильного землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю погибли 34 человека. Об этом сообщили местные власти.
При этом в девяти случаях пока неясно, связана ли смерть людей именно с землетрясением. Лёгкие травмы получили 22 человека, травмы средней тяжести — 39, тяжёлые — пятеро. Ещё у 20 пострадавших степень тяжести травм пока не установлена.
Напомним, ранее на японском острове Кюсю произошла серия мощных землетрясений, магнитуда самого сильного из которых, по данным Геологической службы США, составила 6,8, в то время как Японское метеорологическое агентство оценило его в 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Кумамото на небольшой глубине (около 10 км), что вызвало сильные разрушения, включая обрушение зданий и повреждение дорог.
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