Кусочек чемпионата мира за $4,2 млрд: Инфантино объяснился за новый бизнес ФИФА

ФИФА планирует объединить права на трансляции, спонсорство, билеты и лицензирование своих турниров в отдельной дочерней компании FIFA Forward Enterprise. По словам главы организации Джанни Инфантино, структура позволит увеличить доходы и направить больше денег национальным футбольным ассоциациям.

Новая компания будет заниматься коммерческой стороной чемпионатов мира и других соревнований ФИФА, а также их организацией. Саму федерацию продавать не собираются: ФИФА сохранит контроль над компанией и продолжит единолично принимать все спортивные и регуляторные решения.

Предварительная стоимость FIFA Forward Enterprise оценивается в 20 миллиардов долларов. Внешним инвесторам планируют предложить неконтролирующую долю размером до 20%, что может принести ФИФА до 4,2 миллиарда долларов.

«Укрепление коммерческой стороны игры — это естественный следующий шаг в эволюции ФИФА после десятилетия реформ управления и расширения развития», — заявил Инфантино.

При одобрении проекта финансирование каждой из 211 национальных ассоциаций в цикле 2027–2030 годов увеличится с 8 до 20 миллионов долларов. Кроме того, федерации смогут получить ещё до 20 миллионов через новую программу FIFA Fast Forward на стадионы, тренировочные центры и другие крупные проекты.

Запуск FIFA Forward Enterprise должны поддержать большинство национальных ассоциаций и Совет ФИФА. План уже вызвал критику со стороны УЕФА, представители которого заявили о недостаточной прозрачности и выступили против превращения коммерческих прав футбола в актив для частных инвесторов.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФИФА подняла стоимость билетов на финал чемпионата мира до 11 тысяч долларов. Повышение цен также вызвало недовольство болельщиков и жалобы организаций по защите прав потребителей.