Холодные звонки уступают место адресным

Система маркировки входящих вызовов заметно изменила поведение бизнеса: с начала года число холодных звонков сократилось почти на четверть, а средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. По данным МегаФона, звонков короче трёх секунд стало меньше на 23%.

Причина проста: обязательная маркировка оплачивается за каждый исходящий вызов независимо от его длительности. Схема «позвонить и сразу сбросить, чтобы человек перезвонил сам» также уже невыгодна. Компании переходят от массовых обзвонов к более адресным.

Наиболее заметны изменения в малом и среднем бизнесе: холодных звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. У крупного бизнеса, на который приходится почти половина всех звонков, коротких вызовов стало меньше на 46%, и на те же 46% выросла средняя продолжительность разговора.

Число показов маркировки с начала года увеличилось на 155% — бизнесу становится важнее, чтобы абонент сразу понимал, кто ему звонит.