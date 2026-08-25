Москва для молодых: Какие возможности столица даёт новому поколению

Сегодня в Москве живут более 3,2 миллиона молодых людей. Они учатся, строят карьеру, создают семьи и определяют, каким будет город завтра. Мэр Сергей Собянин рассказал, как столица поддерживает новое поколение.

«Молодость — прекрасная пора жизни. Время мечтать и любить, верить в себя и совершать открытия, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Для этого нет на свете лучшего города, чем Москва. Мегаполис образования, науки, культуры, спорта по праву является центром молодёжной жизни России», — подчеркнул градоначальник.

От медицины до бизнеса: где работают молодые

Столичное образование объединяет свыше миллиона студентов вузов и более 320 тысяч учащихся колледжей. Ребята осваивают нужные рынку профессии, чтобы уверенно начать карьерный путь.

Молодые кадры — опора ключевых городских служб. Сегодня в московской медицине трудятся более 40 тысяч врачей и медсестёр нового поколения (это треть всего персонала), а в образовании — свыше 24 тысяч педагогов и воспитателей (четверть отрасли).

Почти 17 тысяч специалистов (более 25% штата) управляют поездами и обеспечивают бесперебойную работу Московского метрополитена, делая транспорт удобнее. Примерно 30% коллектива центров «Мои документы» тоже молодёжь, которая задаёт высокие стандарты сервиса.

Каждый пятый участник платформы «Город идей» — молодой горожанин. Они предлагают решения, помогающие улучшать столичное пространство. Активно растёт и деловая сфера: почти миллион юношей и девушек развивают в Москве собственный бизнес.

Более 1,2 миллиона человек вовлечены в добровольческое движение через ресурсный центр «Мосволонтёр». Они участвуют в экологических, спортивных, культурных и патриотических акциях. Свыше 912 тысяч молодых москвичей присоединяются к гражданско-патриотическим мероприятиям, бережно сохраняя историю города. А более миллиона ежегодно выходят на старты городских спортивных турниров.

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«Молодёжь Москвы»: экосистема возможностей

Создание комфортной среды для самореализации молодых людей — государственный приоритет. Собянин отметил, что Москва выстроила уникальную экосистему возможностей для самореализации молодых людей в ключевых сферах — от науки и бизнеса до волонтёрства, творчества и спорта, а её центральным звеном стал проект «Молодёжь Москвы». Портал проекта стал точкой входа в карьеру. Там собраны десятки предложений от столичных и федеральных компаний: можно найти как постоянную должность, так и сезонную подработку.

Тем, кто хочет запустить свой стартап, проект открывает доступ к городским программам поддержки технологического бизнеса. Среди них — «Академия инноваторов», позволяющая пройти путь от задумки до прототипа, премия «Новатор Москвы» для наукоёмких решений и хакатон «Лидеры цифровой трансформации» для сильнейших ИТ-специалистов.

Совместно с организацией «Развитие человеческого капитала» открыта академия, где горожане осваивают актуальные специальности. Лекции и практика проходят на площадке «Технограда» на ВДНХ, по итогам выдают сертификаты.

Творчество без границ и студотряды

Участники московских студенческих отрядов получают реальный опыт работы на всероссийских стройках и проектах — от Калининграда до Владивостока.

В самой столице работают три мультиформатных пространства (в Холодильном переулке, на проспекте Вернадского и улице Измайловский Вал). Их посетили уже более полумиллиона человек. Здесь можно арендовать студию для записи подкастов, отрепетировать спектакль, провести мастер-класс или сшить первую коллекцию в дизайнерской мастерской.

Свыше 36 тысяч школьников и студентов состоят в патриотических клубах. Они шефствуют более чем над тысячей воинских захоронений и мемориалов, сохраняя память о подвигах героев.

Проект укрепляет и международные связи. Клуб дружбы Москвы объединил активных ребят из более чем 154 государств: от Китая и Бразилии до Египта и Индонезии.

Планы на будущее

«Москва — город огромных возможностей для молодых людей. Сила молодёжи заключается в её энергии, смелости и искреннем желании делать столицу лучше. Мы продолжим развивать экосистему поддержки молодёжи: открывать новые технологические кластеры, расширять сеть бесплатных творческих пространств, улучшать программы стажировок и поддерживать полезные молодёжные стартапы», — подчеркнул мэр.