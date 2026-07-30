Дайджест главных региональных событий на 30 июля

Нефть и Капитал

Группа сенаторов США от обеих партий согласовала законопроект, который позволит президенту вводить пошлины до 100% на товары государств — крупнейших покупателей российской нефти и газа, сообщает oilcapital.ru. Меры могут коснуться и стран, содействующих обходу ограничений. Для товаров, которые напрямую ввозятся из России, предлагается установить тарифы до 500%.

Ставропольский край

В Ставрополе пассажирская маршрутка Mercedes оказалась на встречной полосе и врезалась в припаркованный Renault. После удара легковушку отбросило на BMW, сообщает newstracker.ru. В автобусе ехали четыре человека, госпитализация потребовалась двум пассажиркам 43 и 55 лет. Следователи начали проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

Республика Удмуртия

В Удмуртии обнаружили сливочное масло с добавлением растительных жиров, изготовленное предприятиями Москвы и Химок. За первое полугодие эксперты проверили 1613 образцов молочных товаров и выявили нарушения требований к качеству, безопасности и маркировке, пишет udm-info.ru. Из продажи изъяли 242 партии общим весом свыше 1717 тонн, а компании получили штрафы на 610 тыс. рублей.

Ростовская область

Жители Донецка в Ростовской области сообщили о строительной свалке, которая много лет находится возле школы № 33 на улице Цветкова. Еще в 2023 году суд обязал владельца частной земли убрать мусор, однако решение до настоящего времени не исполнено, сообщает rostovgazeta.ru. В отношении собственника открыто исполнительное производство, прокуратура также потребовала устранить незаконную свалку.

Республика Татарстан

В Татарстане из-за высокой температуры ввели дневной запрет на движение тяжелого транспорта по федеральным дорогам, сообщает МЧС, пишет inkazan.ru. Ограничение применяется при жаре от +32 °C и призвано сохранить дорожное покрытие. Такие же меры действуют в Башкортостане, Коми, Пермском крае и нескольких других субъектах.

Волгоградская область

В Дубовском районе Волгоградской области на трассе столкнулись два бензовоза, после чего машины загорелись, сообщает novostivolgograda.ru. По информации МВД, водитель Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Sitrak. Оба автомобиля взорвались и полностью сгорели, водители погибли. Возгорание быстро потушили, на месте происшествия работают следователи и сотрудники ДПС.

Нижегородская область

Суд в Городецком округе Нижегородской области направил двух подростков в колонию по делу об издевательствах над пожилой женщиной в поселке имени Тимирязева, сообщает newsnn.ru. С конца августа до 11 сентября 2025 года они избивали пенсионерку и снимали это на видео по просьбе 42-летней местной жительницы. Позднее пострадавшая скончалась. Подросткам назначили по четыре года лишения свободы, подстрекательнице — восемь лет.

Свердловская область

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава МЧС Александр Куренков обсудили ход устранения последствий паводка, сообщает tagilcity.ru. Спасатели проводят воздушную разведку, контролируют сброс воды и направляют технику для просушки подтопленных домов. В регионе уже продезинфицировали более 800 домов и 300 скважин, вакцинацию прошли почти 555 тыс. жителей.

Оренбургская область

Пенсионерка из Оренбургской области добилась в Верховном суде России компенсации расходов на коммунальные услуги. Ранее органы соцзащиты отказали женщине в выплате, объяснив решение наличием задолженности, пишет 56orb.ru. Верховный суд встал на сторону заявительницы.

Тюменская область

В Тюменской области за 2025 год зафиксировали 15 случаев отравления наркотическими веществами среди несовершеннолетних. Один ребенок умер после употребления запрещенных препаратов, сообщает nashgorod.ru. Показатель превысил данные 2024 года, когда от подобных отравлений пострадали девять детей.

Омская область

Застройщика проблемного дома на улице Перелета в Омске заочно арестовали и отправили в СИЗО. По данным gorod55.ru, гендиректор ООО «СПК «Дорстрой» Рафаэл Авеян проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий и содействии сотруднику Госстройнадзора в совершении аналогичного нарушения. Во время следствия ему избрали подписку о невыезде, однако с 1 по 5 июля он, как считает следствие, уехал из России в Армению. После возвращения предпринимателя поместят в СИЗО на два месяца.

Карелия

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова сообщила о риске закрытия предприятия «Карельские узоры», пишет karelinform.ru. Производство уже остановлено, работников уволили, помещения выставили на продажу, а оставшиеся изделия распродают. Предприятие испытывает финансовые сложности и участвует в девяти арбитражных разбирательствах. Депутат заявила, что намерена добиваться сохранения промысла.

Приморский край

В Приморье подростков признали виновными в поджоге железнодорожных объектов, сообщает vostokmedia.com. Суд назначил им реальные сроки наказания по делу о диверсии на железной дороге.

Башкирия

В Октябрьском 28 июля семья отравилась продуктами горения из-за обратной тяги, возникшей при одновременной работе кондиционера и газовой колонки. Опасные вещества начали поступать в квартиру, сообщает mkset.ru. Ребенка госпитализировали, родителей после оказания помощи отпустили домой.

Краснодарский край

В Краснодарском крае заметно выросла стоимость дизельного топлива для аграриев. С начала года цена увеличилась на 25%, достигнув 90,25 тыс. рублей за тонну, что ведет к повышению затрат на производство продовольствия. Как сообщает kubanpress.ru, доля ГСМ в расходах фермеров достигает 30%, поэтому эксперты ожидают подорожания хлеба, овощей и молочной продукции. Власти говорят о штатной обстановке, однако аграрии допускают включение новых издержек в отпускные цены.

Хабаровский край

В Хабаровске состоится фестиваль «ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона». Его название связано с Амуром, который коренные народы называли рекой Черного дракона, сообщает transsibinfo.com. Гостей ждут ярмарка ремесленников, конкурсы, мастер-классы, этнические блюда и выступления 37 коллективов из семи регионов, включая артистов из Тувы и Камчатки. Завершит программу огненное шоу.

Новосибирск

В ночь на 29 июля жители Новосибирска могли наблюдать «Оленью Луну» — одно из наиболее эффектных астрономических явлений года. Полнолуние было видно невооруженным глазом, пишет atas.info. Луна находилась низко над горизонтом, а ее свет, проходя через плотные атмосферные слои, приобрел золотистые, оранжевые, медные и красноватые оттенки.

Челябинская область

В поселке Магнитка Кусинского округа Челябинской области произошло обрушение потолка и перекрытий в частном доме. Под завалами оказались пять человек, среди которых четверо детей, сообщает kursdela.biz. Инцидент произошел поздно вечером 27 июля.

ХМАО

Жители Лабытнанги пожаловались на стаю бездомных собак, обосновавшуюся во дворе на Автострадной улице, пишет muksun.fm. Животные ночуют в подъездах, лежат возле детской площадки и шумят по ночам. Горожане попросили провести отлов, власти отреагировали на обращение.

Красноярский край

Перевозчик в Ачинске намерен отказаться от работы на маршруте № 22, объяснив это дефицитом топлива, сообщает prmira.ru. Компания «Град» обслуживает направление по госконтракту с 2024 года, но ее руководитель решил расторгнуть договор. По его словам, с 23 июня он направил администрации Ачинска шесть писем о проблеме и не получил ответа. Обращения в крупные сети АЗС с просьбой увеличить топливный лимит также остались без реакции.

Белгородская область

В Белгородском районе при атаках беспилотников пострадали четверо мужчин, сообщает bel.ru. Удары были нанесены по Новосадовому и Майскому. После атаки дрона на коммерческий объект начался пожар, двое мужчин получили ожоги и осколочные ранения. Еще один мирный житель был ранен осколками в лицо, плечи и ноги. В Майском беспилотник атаковал грузовой автомобиль, травмы получил мужчина.

Пермский край

В суде Перми раскрыли имена фактических создателей даркнет-площадки «Гидра», сообщает properm.ru. Дело одного из основателей ресурса Алексея Байкова поступило в суд в начале июля 2026 года. Второй предполагаемый создатель платформы объявлен в международный розыск.

Санкт-Петербург (Росбалт)