Каждая четвёртая россиянка меняла имидж под влиянием кино: в лидерах по вдохновению – «Дьявол носит Prada»

Кино и сериалы оказались мощным драйвером бьюти-экспериментов среди российских женщин. Каждая четвёртая опрошенная хотя бы раз меняла внешность под впечатлением от экранных образов, а ещё 26% признались, что хотели бы повторить стиль любимой героини, но пока не решились. К таким выводам пришли аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» и сети «ЛЭТУАЛЬ» после опроса более двух тысяч покупательниц по всей стране, результаты есть в распоряжении Life.ru.

Почти половина участниц регулярно пробуют новые прически, макияж или одежду, и лишь 20% остаются верны привычному образу. Те, кто избегает перемен, чаще всего объясняют это тем, что уже нашли свой стиль.

Главным источником вдохновения остаются социальные сети и Pinterest, однако кино назвали важным ориентиром 20% респонденток. При этом почти половина женщин отметили, что фильмы и сериалы повлияли на их общее представление о привлекательности, и зарубежные проекты здесь значительно опережают отечественные.

Чаще всего под влиянием просмотра россиянки меняют стрижки и укладки, затем — стиль одежды и общую эстетику. Если речь идёт о покупках, то более половины опрошенных приобретали косметику после выхода того или иного проекта, в основном парфюм и помаду.

Самыми вдохновляющими проектами оказались «Дьявол носит Prada» (47%) и «Секс в большом городе» (31%). В топ также вошли российский сериал «Кухня» (15%), «Эйфория» (13%), «Эмили в Париже» (12%) и «Сплетница» (11%). Исследователи отмечают, что многие воспринимают смену образа не как копирование, а как возможность попробовать что-то новое или найти стиль, который подходит именно им.

Ранее топ-стилист Евгений Трефилов рассказал, что строгая геометрия в стрижках уходит в прошлое, уступая место мягкости, естественной небрежности и локонам, и посоветовал забыть об идеальной симметрии и чётких линиях. Он отметил, что резкие переходы и острые формы больше не в моде, тогда как многослойность, объём и женственные волны останутся актуальными надолго.