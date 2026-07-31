Бывший клуб Гвардиолы, Баджо и Пирло прекратил существование спустя 115 лет

Итальянский футбольный клуб «Брешиа Кальчо» будет ликвидирован после решения суда о признании его банкротом. Вердикт был вынесен 28 июля, когда президент команды Массимо Челлино отмечал 70-летие, пишет L'Equipe.

Причиной стали серьёзные финансовые проблемы. Размер задолженности клуба оценивается примерно в €20 млн. Ранее «Брешиа» лишилась возможности выступать в Серии C из-за отсутствия лицензии, которую не удалось получить из-за долгов.

Команда, основанная в 1911 году, завершает 115-летнюю историю. За время существования «Брешиа» успела поиграть в высших дивизионах Италии, а её цвета защищали такие известные футболисты, как Роберто Баджо, Андреа Пирло и Хосеп Гвардиола.

Ранее Life.ru рассказывал, как четырёхкратный чемпион Перу, клуб «Депортиво Мунисипаль», оказался на грани исчезновения из-за серьёзных финансовых трудностей. Руководство в отчаянии предложило болельщикам разместить их логотипы на игровой форме всего за 200 солей (около 4600 рублей) — и эта затея сработала: почти тысяча фанатов и предпринимателей откликнулись. В итоге собралась сумма, достаточная для покрытия всех годовых расходов клуба.