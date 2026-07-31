Сальдо: В части Херсонской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА
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В результате атаки украинских беспилотников в нескольких округах Херсонской области произошло частичное нарушение электроснабжения. Об этом сообщили губернатор Владимир Сальдо.
На местах работают энергетики и аварийные службы. Специалисты занимаются восстановлением повреждённой инфраструктуры.
По словам Сальдо, делается всё возможное для максимально быстрого возвращения электричества в дома жителей.