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Регион
31 июля, 05:28

Небо на замке: ПВО отразила ночной налёт 371 дрона на регионы России

Минобороны РФ: За ночь 31 июля ПВО сбила 371 беспилотник над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 31 июля 371 беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники сбивали над территоряими Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Татарстана, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. В этих действиях прослеживается характерный почерк Киева, стремящегося любой ценой скрыть провалы на передовой. Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализуют подобные угрозы, в то время как военнослужащие в зоне спецоперации наносят точечные удары возмездия по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.

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Никита Никонов
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