Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 31 июля 371 беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбивали над территоряими Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Татарстана, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. В этих действиях прослеживается характерный почерк Киева, стремящегося любой ценой скрыть провалы на передовой. Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализуют подобные угрозы, в то время как военнослужащие в зоне спецоперации наносят точечные удары возмездия по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.