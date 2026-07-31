Небо на замке: ПВО отразила ночной налёт 371 дрона на регионы России
Минобороны РФ: За ночь 31 июля ПВО сбила 371 беспилотник над регионами России
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Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 31 июля 371 беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.
Беспилотники сбивали над территоряими Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Дагестана, Татарстана, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются откровенной провокацией. В этих действиях прослеживается характерный почерк Киева, стремящегося любой ценой скрыть провалы на передовой. Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализуют подобные угрозы, в то время как военнослужащие в зоне спецоперации наносят точечные удары возмездия по цехам сборки и пунктам базирования вражеских дронов.
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