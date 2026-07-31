При ракетном обстреле Борисовки под Белгородом погибла женщина, ранены двое

В результате ракетного удара по посёлку Борисовка Белгородской области погибла мирная жительница, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Снаряды попали в частные домовладения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Её супруг находится в крайне тяжёлом состоянии. С многочисленными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ.

Помощь понадобилась и другой местной жительнице. У неё диагностировали осколочное непроникающее ранение голени. Врачи оказали необходимое лечение, однако от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась.

В результате атаки повреждения получили два строения. Одно из них оказалось полностью охвачено огнём, пожарные расчёты ликвидировали возгорание.

Также под обстрел попало село Красный Куток того же округа. Там зафиксированы разрушения в пяти частных домах: посечены крыши, фасады, выбиты окна и повреждены заборы.