Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится к миру на Украине. Соответствующее высказывание он сделал в интервью Financial Times.

Глава Белого дома подчеркнул, что его администрация не гонится за вооружениями. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — передаёт издание слова политика.

Эта позиция была озвучена вскоре после переговоров в Вашингтоне. Ранее Владимир Зеленский утверждал, будто американская сторона согласилась передать Киеву технологии производства боеприпасов для систем ПВО Patriot.

При этом в Кремле напомнили о существующих условиях для прекращения огня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу отметил, что соответствующие требования МИД были обнародованы еще два года назад.

По словам Пескова, боевые действия могут завершиться незамедлительно. Для этого Киеву достаточно принять необходимые решения, основанные на ранее предложенных инициативах.

В свою очередь Владимир Путин в 2024 году конкретизировал эти параметры. Среди главных пунктов значатся вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от планов по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Москва последовательно акцентирует внимание на долгосрочности будущих договорённостей. Российская сторона заинтересована в том, чтобы урегулирование носило устойчивый характер, а не стало временной передышкой.