Лезвие замерло в миллиметре от глаза: Садовый секатор впился в щёку башкирского подростка

В Башкирии в лицо 14-летнего подростка впился садовый секатор. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел во время игры с братом во дворе. Ручка садового инструмента сорвалась, и он глубоко вошёл в щёку ребенка, застряв в верхней челюсти.

Медики Дюртюлинской больницы экстренно провели компьютерную томографию. Обследование показало, что инородное тело прошло сквозь мягкие ткани и стенку верхнечелюстной пазухи. Острие проникло внутрь полости на три сантиметра.

От глазницы металлический фрагмент отделяло меньше одного миллиметра. Любое неверное движение могло привести к необратимым последствиям.

Хирурги приняли решение о немедленном вмешательстве. Основная сложность заключалась в том, чтобы убрать фрагмент, не повредив сосуды, ветви лицевого нерва и саму глазницу.

Операция прошла успешно. Предмет был удален через минимально возможный доступ, повреждённые стенки пазухи восстановлены, а костные структуры сохранены. Состояние мальчика стабильное, угрозы жизни и зрению нет.

Сейчас пациент находится под круглосуточным наблюдением в травматологическом отделении. Ему предстоит курс лечения для исключения воспаления пазух и последующая реабилитация.